В Талакане изъят обрез

На автодороге Талакан в 140 км от п. Витим в ходе проверки оперативной информации о незаконном хранении оружия, сотрудниками уголовного розыска совместно с участковым уполномоченными полиции, был остановлен автомобиль «Рино-Хад» под управлением 44-летнего уроженца г. Красноярск, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за совершение наркопреступления.

В ходе осмотра салона транспортного средства в присутствии понятых полицейскими был обнаружен обрез охотничьего ружья «ИЖ-17».

Обрез охотничьего ружья отправлен на экспертизу. Проводится проверка.

МВД по Республике Саха (Якутия) напоминает, что граждане, сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в добровольном порядке, от уголовной ответственности освобождаются, если в их действиях не содержится иного состава преступления.