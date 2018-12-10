В Табаге возродят сельское хозяйство

Сегодня в Якутской ГСХА подписано соглашение с пригородным поселком Табага. Исполняющий обязанности руководителя администрации Раиса Николаева и директор школы Надежда Шилова вкратце ознакомили с приоритетами дальнейшего развития.

Так, например коллектив школы планирует работать по агропрофильному направлению. Исконно жители Табаги занимались сельским хозяйством. Здесь располагался один из крупных лесокомбинатов Якутии. История Табаги началась с основания в середине XX века рабочего посёлка на берегу Табагинской протоки, вызванного развернувшимся здесь в 1958 строительством лесоперерабатывающего комбината. Лесокомбинат (или Табага-1) было первоначальным названием посёлка до 1985года.

Сейчас в школе 296 учащихся, в этом году 50 выпускников школ получат аттестат о среднем образовании.

Ключевым направлением сотрудничества поселка Табага и Академии, станет ранняя профессиональная мотивация. Ведь направления в Якутской ГСХА расширяются. В прошлом учебном году был открыт факультет лесного комплекса и землепользования, расширены направления инженерной специальности, в этом учебном году открыт колледж технологии и управления, со следующего года будет восстановлен экономический факультет, где продолжится учеба студентов бизнес направления.

Примечательно, что в рамках соглашения стороны предусматривают поощрение лучших студентов. За хорошую учебу и активную жизненную позицию администрации родных улусов и наслегов выделяют стипендии. А студенты, получив специальность, возвращаются в родное село.