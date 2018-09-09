В Таатте избирательные участки начали работу с песни

В Таттинском районе избирательные участки начали работу с песни. View this post on Instagram 👍👍👍 #нвксаха #Якутия_24 A post shared by НВК САХА (@nvksakha) on Sep 8, 2018 at 6:12pm PDT Источник: НВК24

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