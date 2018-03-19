В Сырдахе продавали просроченное детское питание

Прокуратура Усть-Алданского района с привлечением специалиста администрации муниципального района провела проверку соблюдения законодательства о защите прав потребителей.

Установлено, что в нарушение Закона РФ «О защите прав потребителей», Федерального закона «О техническом регулировании» в одном из магазинов, расположенном в с. Сырдах, населению реализуются продукты питания с истекшим сроком годности по 67 наименованиям.

К примеру, в ходе проверки на витрине в торговом зале, находились такие наименования продуктов, как майонез со сроком годности до 14.09.2017, детское молоко со сроком годности до 31.12.2016, пюре детское со сроком до 26.11.2017, готовые завтраки со сроком до 04.08.2017, сгущенное молоко, срок годности которого истек 05.11.2016 и т.д.

Прокуратура возбудила в связи с этим в отношении виновного должностного лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст.14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан).

По результатам рассмотрения административного материала виновное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа. Просроченная продукция снята с реализации и утилизирована.