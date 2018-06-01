В связи со штормовым предупреждением энергетики Якутии ввели режим повышенной готовности

Персонал Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» находится в состоянии повышенной готовности для ликвидации аварийных ситуаций в связи со штормовым предупреждением. 1 июня в Западной Якутии возможны грозы и порывистый ветер до 19-24 метров в секунду.

Энергетики просят жителей районов быть осторожными при нахождении вблизи объектов энергетики во время порывов ветра.

Помните: нахождение вблизи повреждённого или провисшего провода на расстоянии менее 8-ми метров СМЕРТЕЛЬНО опасно. Ни в коем случае нельзя совершать контакт с оборванным проводом, тем более браться за него руками. Следует покинуть зону растекания тока с помощью так называемого «гусиного шага», когда пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги.

О любых неисправностях и опасных инцидентах, а также об аварийных отключениях электроэнергии необходимо обращаться в диспетчерские службы ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» по телефонам: 7-44-14, 3-44-53 (г. Мирный), 6-12-43, 6-14-07 (п. Айхал), 5-17-80 (г. Удачный), 2-46-46 (г. Ленск), 4-15-74 (г. Олёкминск), 4-16-61, 4-33-99 (г. Вилюйск), 4-11-44 (с. Верхневилюйск), 2-34-04 (г. Нюрба), 2-25-96 (с. Сунтар).

Западные электрические сети – предприятие, занимающееся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Западной Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории – свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность воздушных линий электропередачи 220/110/35 кВ – 6128 км, распределительных сетей – 5816 км.

Пресс-служба Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»

Справка

ПАО «Якутскэнерго» — основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ, Западные и Центральные электрические сети, Энергосбыт. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» — 1360,445 МВт, тепловая – 1621,749 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро составляет 39,1 ГВт.

http://yakutskenergo.ru/

Туяра Неустроева

Специалист по связям с общественностью Западных электрических сетей

+7 (41136) 7-44-73

+7 (914) 113 10 49