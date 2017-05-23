В свой 90-летний юбилей Аида Аржакова получила от Путина сервиз

22 мая исполнилось 90 лет со дня рождения Аиды Степановны Аржаковой, дочери Степана Максимовича Аржакова – видного государственного деятеля, стоявшего у истоков государственности Якутской республики.

Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации Юрий Куприянов от имени Главы, Правительства и всех жителей Якутии лично поздравил Аиду Степановну со столь знаменательной датой.

«Мы с большой благодарностью выражаем Вам признание за активную гражданскую позицию вклад в укрепление связи поколений видных государственных деятелей, стоявших у основания создания Якутской республики, наших современников и молодого поколения», — сказал Юрий Куприянов, поздравляя Аиду Степановну.

Постпред отметил вехи трудовой биографии дочери Степана Аржакова, которые достойны самого глубокого уважения и являются славным примером высокого служения медицине и людям.

Юрий Куприянов вручил Аиде Степановне приветственный адрес от имени Главы республики Егора Борисова и подарок от руководства Якутии – путевку в оздоровительный комплекс «Бэс Чагда» Республики Саха (Якутия) в Подмосковье.

Заместитель председателя Якутского землячества в Москве Людмила Павлова поздравила юбиляра от имени московских земляков и вручила приветственный адрес от Председателя землячества Александра Акимова и отметила, что большое счастье – встречать такую дату вместе с родной старшей сестрой – Кларой Степановной, которой уже исполнилось 94 года.

Аида Степановна поблагодарила руководство республики и жителей Якутии за многочисленные поздравления, поступившие в ее адрес: «Я рада такому вниманию и хочу сказать всем якутянам – спасибо! Живите с добрыми делами и благородными помыслами».

В день знаменательного юбилея Аиде Степановне поступила телеграмма от Президента России Владимира Путина и специальный подарок – сервиз с президентской символикой.

Справка:

Аида Степановна — младшая дочь Степана Максимовича и Варвары Ивановны Аржаковых. Родилась в Москве, когда отец по направлению от республики учился в промышленно-экономическом институте. Она с отличием окончила Якутское медучилище в 1945 году, затем лечебный факультет Иркутского государственного мединститута в 1950 году. После окончания мединститута получила распределение в Городскую больницу г. Якутска. В 1954 году в порядке подкрепления ее направляют в пос. Беченча Ленского района, где за короткий срок она организовала строительство больницы на 10 коек.

В этом же году по направлению она едет в клиническую ординатуру Ленинградского института усовершенствования врачей на кафедру инфекционных болезней. После ординатуры она с 1957 по 1961 годы была заведующей инфекционным отделением Якутской городской больницы. Но семейные обстоятельства потребовали ее переезда в Москву, с 1961по 1966 годы она работала врачом – инфекционистом Дулевской больницы Орехово-Зуевского района Московской области, затем с 1966 по 1979 годы врачом Московской клинической инфекционной больницы НИИ эпидемиологии и микробиологии. В 1979 вернулась в Якутск, где до выхода на пенсию в 1994 году была преподавателем по инфекционным болезням в Якутском медицинском колледже.

Коллеги с теплотой отмечают, что на своих уроках она давала не только качественные знания, но и воспитывала у учащихся преданность к избранной профессии, чувство ответственности за здоровье пациентов.

Общественная деятельность по увековечению памяти отца – видного якутского советского государственного, политического и хозяйственного деятеля, одного из основателей Автономной Якутии Степана Максимовича Аржакова сопровождала Аиду Степановну на всем протяжении трудового и жизненного пути.

Аида Степановна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», медалью Комитета защиты мира СССР, Почетными грамотами Министерства просвещения и Министерства здравоохранения ЯАССР. Она является Отличником здравоохранения СССР.