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Культура & Образование
19 апреля 2017, 16:36
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В СВФУ завершилась Всероссийская студенческая олимпиада по математике

Сегодня, 18 апреля, в Северо-Восточном федеральном университете стали известны имена лучших студентов-математиков России. Абсолютным чемпионом заключительного тура ВСО стал студент Иркутского государственного университета Тимофей СЕМЕНОВ, второе место присуждено студенту СВФУ Семену ВЕРХОВЦЕВУ, третье место занял Кирилл АНТОНОВ с Иркутского государственного университета.

Всего в олимпиаде приняли участие 84 студента из 11 российских вузов. В командном зачете первое место заслужили студенты Иркутского государственного университета, на втором – сборная Московского технологического университета, на третьем – команда Северо-Восточного федерального университета.

Ректор СВФУ Евгения МИХАЙЛОВА выразила благодарность участникам ВСО и их руководителям. «Рада, что вы все приехали к нам, несмотря на разделяющие нас расстояния. Приятно, что у студентов-математиков университета имени Максима Аммосова есть равного уровня конкуренты в других вузах, и с помощью олимпиад они могут познакомиться, узнать друг друга поближе, найти единомышленников. Мы все хотим, чтобы наша страна развивалась, чтобы все объединились одной целью, направленной на высшие результаты. Надеюсь, что встретимся через год, и наши эксперты подготовят еще более интересные задачи для ваших пытливых умов», – обратилась она к участникам. Руководитель вуза отметила разностороннюю развитость и широкие интересы студентов и призвала гостей участвовать в научных мероприятиях СВФУ.

Победитель олимпиады, капитан сборной иркутского университета Тимофей Семенов от лица всех участников поблагодарил принимающую сторону за организацию. «Для меня большая честь − защитить достоинство своего вуза. Задачи составлены интересно, пришлось поломать голову. Конечно, не обошлось без ошибок, но в целом доволен результатами. В прошлом году я занял на олимпиаде третье место», – поделился он.

Доцент Московского института электронной техники Татьяна СОКОЛОВА второй год приезжает в федеральный университет. В своем выступлении она отметила, что перед первым визитом в Якутск представители вузов-участников не знали, какими будут прием и условия проживания во время олимпиады. «Можно сказать, мы ехали на разведку, но в этом году мы были уверены, что Северо-Восточный федеральный университет примет всех гостей на высшем уровне», – высказала она. Доцент выразила надежду, что СВФУ и в следующем году выиграет конкурс Министерства образования и науки РФ на проведение олимпиады.

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Источник: Александра КУРЧАТОВА, пресс-служба Северо-Восточного федерального университета
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