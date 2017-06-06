В СВФУ выбирают лучших выпускников: отдать свой голос сможет каждый

23 июня в Культурном центре Северо-Восточного федерального университета состоится I-й съезд Лиги выпускников СВФУ (ЯГУ) им.М.К. Аммосова. Центральным событием мероприятия станет подведение итогов премии «Признание», которая была учреждена в этом году. На официальном сайте конкурса уже идет голосование, которое продлится до 16 июня.

Победителей определят по пяти номинациям: «Наука и образование», «Спорт», «Бизнес и корпоративная культура», «Молодое поколение» и специальный приз от Фонда целевого капитала СВФУ. Лауреаты премии получат памятную статуэтку и призы от спонсоров конкурса. «Статуэтка выполнена из оптического стекла, на ее постаменте выгравирован логотип университета, а на нем – блестящий камень из граненого стекла», – рассказывает исполнительный директор Лиги выпускников СВФУ (ЯГУ) Евгений Мамонтов. Приз в последней номинации, от Фонда целевого капитала СВФУ, будет вручен одному из тех людей, кто внес пожертвование в Эндаумент фонд университета. Напомним, он был учрежден на основе добровольных взносов в 2011 году.

Главная цель премии – поощрить выпускников, которые добились успехов в профессиональной деятельности, и рассказать о них общественности. Прием заявок на конкурс открылся в конце апреля и длился до 24 мая – некоторые номинанты сообщали о своем намерении сами, кандидатуры других же выдвинули коллеги, друзья или представители факультетов, которые они оканчивали.

Молодого профессора кафедры истории журналистики и литературы Института международного права и экономики имени А.С. Грибоедова в Санкт-Петербурге Олесю ТЕМИРШИНУ представил на конкурс родной Технический институт (филиал) в Нерюнгри. Девушка родилась и выросла в Южной Якутии. Еще в студенчестве она увлеченно занималась научно-исследовательской работой, выступала с проектами в Якутске, Новосибирске, Хабаровске, Москве. «Она – самый молодой доктор у нас в институте. Докторскую степень она получила в 31 год», – отмечает исполняющий обязанности заместителя директора по внеучебной работе Технического института Ирина Шахмалова

Как делится один из участников конкурса, выпускник Физико-технического института СВФУ Иннокентий МАКСИМОВ, победа в «Признании» будет для него значить, что его не забыли студенческие товарищи. «В первую очередь, я решил подать заявку из-за ностальгии – хотелось вспомнить годы, проведенные в стенах учебного заведения», – делится молодой человек. Получив диплом летом прошлого года, сейчас он работает электромонтажником 3-го разряда в компании ЭСКМ ЭМУ-7.

Другой номинант премии, учитель физики и информатики Кыллахской СОШ (Олекминский улус) Иннокентий МАЛГАРОВ рассказывает, что узнал о том, что номинирован в социальных сетях. «Меня выдвинула родная кафедра. Это, признаюсь, было неожиданно, и мне очень интересно узнать результаты», – смеется обладатель республиканского титула «Учитель года-2015».

Отдать голос и выбрать обладателя премии «Признание», напомним, можно до 16 июня по этой ссылке на сайте Лиги выпускников СВФУ (ЯГУ) – https://s-vfu.ru/award