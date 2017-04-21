В СВФУ установили мемориальную доску в честь классика якутской поэзии

Сегодня, 21 апреля, в Северо-Восточном федеральном университете состоялось торжественное открытие памятной мемориальной доски в честь 100-летия со дня рождения народного поэта Якутии Семена ДАНИЛОВА.

В мероприятии принял участие глава Горного улуса Никита АНДРЕЕВ, который отметил важность сегодняшнего дня для всех якутян. «Очень волнительно и радостно, что в СВФУ чтят память Семена и Софрона Даниловых. Вот совсем недавно в вузе прошла замечательная акция – более двухсот человек на протяжении 11 часов читали в онлайн-режиме роман Софрона Данилова «Бьется сердце». Произведения братьев Даниловых актуальны и сегодня, они учат жизни, дают советы и помогают нам в трудные минуты», – сказал он.

«Семен Данилов преподавал в Педагогическом институте с 1946-го по 1953 год. В своих воспоминаниях он всегда с особой теплотой отзывался об университетских годах. Народный поэт привил любовь к родному языку и литературе молодому поколению. Основанный им литературный кружок «Сэргэлээх уоттара» по сей день собирает увлеченных ребят. Более 10 воспитанников кружка стали народными писателями Якутии. Отрадно, что памятная доска в честь одного из великих сынов народа саха открыт в нашем университете», – подчеркнул профессор СВФУ Гаврил ФИЛИППОВ.

От имени молодежи выступил староста литературного кружка, студент Института языков и культуры народов СВ РФ СВФУ Ньургун ЗАХАРОВ. «С момента создания кружка прошло 68 лет. Во времена, когда объединением руководил Семен Данилов, в нем занимались Моисей Ефимов, Рафаэль Багатайский, Иван Гоголев – писатели, которые своим трудом обогатили якутский язык. Надеемся, что и мы сможем внесли свою лепту в культурное развитие республики», – сказал Ньургун Захаров.