В СВФУ стартовал отборочный тур международного чемпионата «Case-in»

Отборочный этап Международного инженерного чемпионата «Case-in» стартовал сегодня, 26 апреля, в Северо-Восточном федеральном университете. Студенты представят честь вуза в трех лигах – по геологоразведке, горному делу и электроэнергетике. Проведение финала чемпионата ожидается в конце мая в Москве.

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) Николай Дураев отметил важность идей для республики, генерируемых студентами на чемпионате. «В Якутии энергетическая система очень сложная. В этой ситуации нам необходимо присмотреться к представленным идеям, поскольку молодежь мыслит нестандартно, привносит свежее и новое», – добавил он.

Заместитель директора по управлению персоналом компании «Колмар» Ирина Третьяк рассказала о сложностях в трудоустройстве выпускников, не имеющих достаточного практического опыта в своей профессиональной сфере. По ее словам, участие в чемпионате способствует профессиональных навыков студентов, а также дает возможность показать себя как перспективного молодого специалиста. «Каждый участник может проявить креативность и инновационность мышления, показать, что он готов занять свое рабочее место в крупнейших предприятиях не только Якутии, но и всего Дальнего Востока. Несомненно, «Колмар» готов предложить каждому достойному участнику чемпионата трудоустройство в компании», – заявила Ирина Третьяк.

Проректор по педагогическому образованию СВФУ Михаил Федоров, приветствуя гостей и участников от лица руководства вуза, подчеркнул, что 2017-й является юбилейным годом участия СВФУ в единственном в России федеральном кейс-чемпионате. «Уже много лет наш университет принимает активное и успешное участие в различных олимпиадах, конкурсах, конференциях российского и международного уровней. Высокие достижения студентов являются показателем качества подготовки студентов», – сказал Михаил Федоров.

Добавим, что «Case-in» направлен на мотивацию студентов, повышение престижа инженерных профессий и формирование научно-технического кадрового ресурса предприятий. В этом году ожидается участие более сорока вузов из 28 регионов страны. На открытие отборочных туров чемпионата приехали эксперты ведущих отраслевых компаний, которые будут оценивать решение поставленных задач-кейсов студентами СВФУ.