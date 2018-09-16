В СВФУ состоялся традиционный День первокурсника

День первокурсника Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова собрал более 3 тысяч участников на стадионе «Юность». Ставшее традиционным ежегодное мероприятие началось с торжественного парада первокурсников. В своем выступлении и.о. ректора СВФУ Евгения Михайлова отметила основные достижения университета и поздравила первокурсников федерального вуза:

«Главные принципы в нашем университете – это доброжелательное отношение друг к другу, уважение, любовь и ориентир на позитивные примеры и достижения. Вы стали частью большого коллектива, в котором гордятся многочисленными достижениями студентов и преподавателей факультетов и институтов. Если у вас будут вопросы, обращения, мы обязательно вам поможем, подскажем, проконсультируем. Развитие ваших способностей, талантов для профессионального становления – в ваших руках, и мы поможем их совершенствовать».

Министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Владимир Егоров пожелал студентам использовать возможности, которые предоставляет федеральный вуз: «СВФУ является флагманом образования в республике, и более 3 тысяч первокурсников, которых мы поздравляем сегодня, – это наша большая надежда. Получив хорошее образование, навыки, компетенции, они смогут влиться в большой трудовой коллектив республики для его поступательного развития».

«Знания, которые закладываются в студенчестве во время учебы, они сподвигают человека создавать что-то, творить, определяют его будущее. Огромное количество волонтеров, активистов – это представители студенческой молодежи. На студентов СВФУ всегда можно положиться, мы знаем, что он культурный, воспитанный, всегда себя проявляет на различных конкурсах, олимпиадах, спортивных мероприятиях», – сказал министр по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) Иван Луцкан.

Напомним, всего по итогам работы приемной кампании СВФУ в этом учебном году стали студентами более 5 тысяч человек из 52 субъектов Российской Федерации и 38 стран мира. День первокурсника в федеральном вузе отмечается с 2010 года.