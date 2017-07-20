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Культура & Образование
20 июля 2017, 11:10
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В СВФУ снимают романтическую комедию «Моя чокнутая сестра»

С начала июля этого года в Северо-Восточном федеральном университете начались съемки полнометражного художественного фильма. Совместный проект кинокомпании «Сахафильм», творческой группы Detsat и профкома университета рассказывает о самой прекрасной поре в жизни человека – студенчестве.

В романтической комедии под рабочим названием «Моя чокнутая сестра» главные роли исполняют студенты института зарубежной филологии регионоведения и филологического факультета федерального вуза, а в эпизодических ролях задействованы члены творческой группы Detsat. Режиссер фильма – Алексей Амбросьев, который известен своими лентами «Муммуттар» и «Аптаах дор5оон».

Сейчас активно идет съемочный процесс, группа снимает по три сцены в день. Картина выйдет в прокат весной следующего года. «Студенты и активисты университета как начинающие и перспективные актеры очень неплохо справляются с работой, – считает продюсер фильма Степан Порядин. – Мы хотим снять светлое и чистое кино, затрагивающее души и сердца зрителей, которые будут сопереживать героям и волноваться за их судьбу».

Комедия, по словам режиссера, – не просто лента о студенчестве и любви. «Фильм рассказывает о самопожертвовании, о нелегком выборе между мечтой всей жизни и чувством, которое герой никогда не ощущал», – так описывает картину Алексей Амбросьев. По задумке создателей, кино должно вызвать у зрителя размышления об истинных ценностях в жизни: отношениях, жертвенности, настоящей дружбы и любви.

Председатель Первичной профсоюзной организации студентов СВФУ Александр Сусоев отметил, что инициатива по производству фильма о студенчестве и университете заявлялась самими студентами давно. «Ребята выбрали жанр романтической комедии и привлекли к работе известную, лучшую творческую группу. Мы рады, что кино воплощает нашу общую мечту, и уверены, что фильм понравится всем вне зависимости от возраста», – подчеркнул он.

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Источник: Сардаана ЯКОВЛЕВА, пресс-служба Северо-Восточного федерального университета
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