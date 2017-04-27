В СВФУ пройдет общеуниверситетская научная конференция студентов и  магистрантов «Аммосов – 2017»

29 апреля 2017 г., в 10:00 часов, в зале заседаний Ученого Совета СВФУ (УЛК) состоится общеуниверситетская научная конференция студентов и магистрантов «Аммосов – 2017» для презентации и обсуждения результатов научно-исследовательских работ студентов и магистрантов – победителей научных конференций в рамках недели студенческой науки в учебных подразделениях.
Программа конференции включает работу 12 секций, 6 подсекций, посвящённых основным направлениям современной фундаментальной и прикладной науки.
|№
|Мероприятие
|Время
|Место проведения
|1
|Регистрация участников и приглашенных гостей конференции
|09.00 – 10.00 ч.
|ул. Белинского, 58 (УЛК), 1 этаж, Зал заседаний Ученого Совета СВФУ
|2
|Торжественное открытие конференции
|10.00 – 10.30 ч.
|ул. Белинского, 58 (УЛК), 1 этаж, Зал заседаний Ученого Совета СВФУ
|3
|Пленарное заседание конференции
|10.30 – 11.00 ч.
|ул. Белинского, 58 (УЛК), 1 этаж, Зал заседаний Ученого Совета СВФУ
|Работа конференции
|Секция № 1: Общественные науки
|11.30 – 16.00 ч.
|ул. Белинского, 58 (УЛК), 1 этаж, Зал заседаний Ученого Совета СВФУ
|Секция № 2: Культурология и этнография
|11.30 – 16.00 ч.
|ул.Кулаковского, 42 (ГУК), 2 этаж, ауд.№245
|Секция № 3: Проблемы теории и истории государства и права
|11.00 – 16.00 ч.
|ул. Белинского, 58 (УЛК), 6 этаж, ауд.№607
|Секция № 4: Туризм и социальные проекты
|11.00 – 16.00 ч.
|ул.Кулаковского, 42 (ГУК), 2 этаж, ауд.№237
|Секция № 5: Экономические науки
|14.00 – 16.00 ч.
|ул. Белинского, 58 (УЛК), 1 этаж, ауд. №120
|Секция № 6: Методика преподавания
|12.00 – 16.00 ч.
|пр. Ленина, 2 (ПИ), Актовый зал, 3 этаж
|Секция № 7: Психолого-педагогические науки
|11.00 – 16.00 ч.
|ул.Кулаковского, 42 (ГУК), 4 этаж, ауд.№ 435
|Секция № 8: Филология, Подсекция: Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание, Подсекция: Литературоведение
|11.00 – 16.00 ч.
|ул. Белинского, 58 (НБ УЛК), 3 этаж, Конференц-зал, 1 этаж, ауд. №139
|Секция № 8: Филология, Подсекция: Лексикология и фразеология
|11.00 – 16.00 ч.
|ул. Белинского, 58 (УЛК), 4 этаж, ауд.№414
|Секция №9: Физико-математические науки
|11.00 – 16.00 ч.
|ул. Кулаковского, 50 (КТФ), 8 этаж, ауд.№815
|Секция №10: Медико-биологические науки
|11.00 – 16.00 ч.
|ул. Кулаковского 36, (Медицинская клиника СВФУ), 2 этаж,Центр телемедицины
|Секция №11: Технические науки
|11.30 – 16.00 ч.
|ул. Кулаковского, 50 (КТФ), 2 этаж, ауд. №234
|Секция №11: Технические науки, Подсекция: Горная инженерия, энергетика, программное обеспечение и техносферная безопасность
|11.30 – 16.00 ч.
|ул. Кулаковского, 50 (КТФ), 5 этаж, ауд. №518
|Секция №11: Технические науки, Подсекция: Новые материалы и химические технологии
|11.30 – 16.00 ч.
|ул. Кулаковского, 50 (КТФ), 2 этаж, ауд. №203
|Секция №12: Науки о Земле
|11.30 – 16.00 ч.
|ул. Кулаковского, 50 (КТФ), 7 этаж, ауд.№718
|6
|Подведение итогов
|16.00 – 17.00 ч.
|В местах проведения секций конференции
Организаторами мероприятия выступает Управление научно-исследовательских работ СВФУ.
Контактные телефоны: 89141076164, 89142336742comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба СВФУ им. М.К. Аммосова