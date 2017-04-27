В СВФУ пройдет общеуниверситетская научная конференция студентов и магистрантов «Аммосов – 2017»

29 апреля 2017 г., в 10:00 часов, в зале заседаний Ученого Совета СВФУ (УЛК) состоится общеуниверситетская научная конференция студентов и магистрантов «Аммосов – 2017» для презентации и обсуждения результатов научно-исследовательских работ студентов и магистрантов – победителей научных конференций в рамках недели студенческой науки в учебных подразделениях. Программа конференции включает работу 12 секций, 6 подсекций, посвящённых основным направлениям современной фундаментальной и прикладной науки. № Мероприятие Время Место проведения 1 Регистрация участников и приглашенных гостей конференции 09.00 – 10.00 ч. ул. Белинского, 58 (УЛК), 1 этаж, Зал заседаний Ученого Совета СВФУ 2 Торжественное открытие конференции 10.00 – 10.30 ч. ул. Белинского, 58 (УЛК), 1 этаж, Зал заседаний Ученого Совета СВФУ 3 Пленарное заседание конференции 10.30 – 11.00 ч. ул. Белинского, 58 (УЛК), 1 этаж, Зал заседаний Ученого Совета СВФУ Работа конференции Секция № 1: Общественные науки 11.30 – 16.00 ч. ул. Белинского, 58 (УЛК), 1 этаж, Зал заседаний Ученого Совета СВФУ Секция № 2: Культурология и этнография 11.30 – 16.00 ч. ул.Кулаковского, 42 (ГУК), 2 этаж, ауд.№245 Секция № 3: Проблемы теории и истории государства и права 11.00 – 16.00 ч. ул. Белинского, 58 (УЛК), 6 этаж, ауд.№607 Секция № 4: Туризм и социальные проекты 11.00 – 16.00 ч. ул.Кулаковского, 42 (ГУК), 2 этаж, ауд.№237 Секция № 5: Экономические науки 14.00 – 16.00 ч. ул. Белинского, 58 (УЛК), 1 этаж, ауд. №120 Секция № 6: Методика преподавания 12.00 – 16.00 ч. пр. Ленина, 2 (ПИ), Актовый зал, 3 этаж Секция № 7: Психолого-педагогические науки 11.00 – 16.00 ч. ул.Кулаковского, 42 (ГУК), 4 этаж, ауд.№ 435 Секция № 8: Филология, Подсекция: Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание, Подсекция: Литературоведение 11.00 – 16.00 ч. ул. Белинского, 58 (НБ УЛК), 3 этаж, Конференц-зал, 1 этаж, ауд. №139 Секция № 8: Филология, Подсекция: Лексикология и фразеология 11.00 – 16.00 ч. ул. Белинского, 58 (УЛК), 4 этаж, ауд.№414 Секция №9: Физико-математические науки 11.00 – 16.00 ч. ул. Кулаковского, 50 (КТФ), 8 этаж, ауд.№815 Секция №10: Медико-биологические науки 11.00 – 16.00 ч. ул. Кулаковского 36, (Медицинская клиника СВФУ), 2 этаж,Центр телемедицины Секция №11: Технические науки 11.30 – 16.00 ч. ул. Кулаковского, 50 (КТФ), 2 этаж, ауд. №234 Секция №11: Технические науки, Подсекция: Горная инженерия, энергетика, программное обеспечение и техносферная безопасность 11.30 – 16.00 ч. ул. Кулаковского, 50 (КТФ), 5 этаж, ауд. №518 Секция №11: Технические науки, Подсекция: Новые материалы и химические технологии 11.30 – 16.00 ч. ул. Кулаковского, 50 (КТФ), 2 этаж, ауд. №203 Секция №12: Науки о Земле 11.30 – 16.00 ч. ул. Кулаковского, 50 (КТФ), 7 этаж, ауд.№718 6 Подведение итогов 16.00 – 17.00 ч. В местах проведения секций конференции Организаторами мероприятия выступает Управление научно-исследовательских работ СВФУ. Контактные телефоны: 89141076164, 89142336742 comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба СВФУ им. М.К. Аммосова

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82