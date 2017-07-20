В СВФУ проходят вступительные испытания для абитуриентов с особыми образовательными потребностями

В Северо-Восточном федеральном университете с 11 июля начались вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на бакалавриат и специалитет. Вуз проводит вступительные испытания для поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных возможностей, особенностей и состояния здоровья, сообщают в центральной приемной комиссии вуза.

Прием заявлений на бюджетные места завершается 26 июля. С 11 июля по 23 июля экзамены проходят для поступающих на очное бюджетное и платное обучение и для поступающих на заочное бюджетное, информируют специалисты ЦПК. Задания для выполнения оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля, обеспечивается индивидуальное равномерное освещение, наличие звукоусиливающей аппаратуры, предоставляются услуги сурдопереводчика.

«В случае сдачи экзаменов лиц с нарушениями двигательного аппарата, письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или с помощью ассистента. Университет также может проводить вступительные испытания с использованием дистанционных технологий», – рассказывает специалист приемной комиссии Евдокия Иванова.

В 2010 году в СВФУ создана уникальная по своему оснащению учебно-научная лаборатория адаптивных компьютерных технологий. Университет включен в перечень базовых вузов России, обеспечивающих условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Действующий в стенах федерального университета центр развития инклюзивного образования проводит разностороннюю работу по поддержке студентов и реализации доступного образования.

22 июня в Москве состоялось Межведомственное совещание по вопросам повышения доступности и качества высшего образования для обучающихся с особыми образовательными потребностями. Согласно резолюции совещания, университет должен планомерно расширять систему развития инклюзивного образования. Так, будет увеличено количество сотрудников, подготовленных к работе со студентами, усовершенствованы организация обучения и содействие трудоустройству выпускников.

Справка:

С 18 сентября по 24 сентября проходят экзамены для поступления на заочную, коммерческую форму обучения. Подробно с правилами приема на программы бакалавриата и специалитета можно ознакомиться здесь.