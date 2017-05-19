В СВФУ обсудили трудоустройство выпускников с ограниченными возможностями здоровья

17 апреля в Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова состоялась ежегодная встреча выпускников 2017 года с представителями государственных учреждений, общественных организаций и специалистов по обеспечению социальной защиты населения по вопросам трудоустройства и занятости молодых специалистов.

Выпускники рассказали о своих дальнейших планах после защиты выпускной квалификационной работы и получения диплома. Проректор по гуманитарному образованию и корпоративной политике СВФУ Надежда Зайкова, подробно расспрашивая каждого о его планах, попросила присутствующих участников отвечать на интересующие студентов вопросы.

«Куда бы вы ни поехали, помните, что везде есть сообщества выпускников нашего университета, поэтому не бойтесь ехать в районы, если у вас есть трудовое соглашение. С каждым из вас мы в любом случае будем держать связь», – отметила Надежда Зайкова, обращаясь к студентам.

Многие выпускники сообщили о намерениях продолжить образование по магистерским программам. Выпускникам с нерешенными вопросами по трудоустройству предложили на месте обратиться в Центр карьеры СВФУ.

Владимир Лебедев оканчивает в этом году магистратуру Института физической культуры и спорта СВФУ. Он сообщил, что два года работает тренером в Республиканской специальной коррекционной школе-интернате на безвозмездной основе тренером кружка по дзюдо, но к моменту его выпуска, к сожалению, в штатном расписании школы должности тренера по дзюдо не оказалось. Директор Центра развития инклюзивного образования СВФУ Пантелеймон Егоров заверил его в том, что они направят официальный запрос Министерству образования Якутии, и университетом будут приложены все усилия по трудоустройству выпускника.

Как сообщил директор Центра карьеры СВФУ Александр Индеев, в этом году вуз оканчивает 21 выпускник с ограниченными возможностями здоровья, из них трое обучаются в Нерюнгринском филиале СВФУ. «Несколько человек сегодня не смогли подойти по состоянию здоровья, – сказал он. – Но в каждом факультете, институте есть ответственное лицо по трудоустройству, и в любом случае мы совместно принимаем участие в дальнейшем самоопределении выпускников после окончания учебы», – добавил он.

На встрече принимали участие руководитель якутской молодежной биржи труда «Импульс» Сергей Егоров, главный специалист отдела по делам инвалидов ГКУ РС(Я) «Управление социальной защиты населения и труда города Якутска при Министерстве труда и социального развития РС(Я) Элина Каратаева, председатель ЯРО «Всероссийское общество глухих» Любовь Николаева. Также присутствовал руководитель отдела по содействию и профориентационной работе «Республиканский техникум-интернат профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов» Ульяна Слепцова. Представители выразили готовность к сотрудничеству с университетом по вопросам трудоустройства и занятости молодых специалистов с ограниченными возможностями здоровья.

Источник: https://s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=19&ELEMENT_ID=73854