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18 ноября 2018, 13:14
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В СВФУ будет назначен новый ректор

Как стало известно News.Ykt.Ru, новым руководителем СВФУ станет Анатолий Николаев, занимавший до этого должность проректора по естественному и техническому направлениям.

«16 ноября 2018 года аттестационной комиссией Минобрнауки РФ кандидатура Анатолия Николаевича Николаева, проректора по естественному и техническому направлениям СВФУ, внесенная руководством университета, советом ректоров вузов РС (Я) и главой республики, единогласно поддержана для назначения ректором федерального университета», — сообщила News.Ykt.Ru руководитель университета Евгения Михайлова.

К своим обязанностям новый ректор приступит после прохождения всех необходимых формальных процедур. Ранее сообщалось, что Евгения Исаевна после сложения полномочий займет должность президента СВФУ.

Справка:

В 1994 г. закончил с красным дипломом биолого-географический факультет Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова по специальности «учитель биологии и химии».
1995-1996 гг. ассистент кафедры ботаники биолого-географического факультета Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова.
1996-1999 гг. аспирант Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова.
В 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию в диссертационном совете Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (г. Красноярск) на тему «Влияние климата на пространственно-временную изменчивость радиального прироста хвойных в Северной и Центральной Якутии» по специальности «экология».
1996-1999 гг. ассистент кафедры ботаники биолого-географического факультета Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова.
1999-2001 гг. научный сотрудник группы лесоведения Института биологических проблем криолитозоны СО РАН.
2001-2011 гг. старший научный сотрудник Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН.
2011-2013 гг. декан биолого-географического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова.
В 2011 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Дендрохронологический анализ природных процессов в криолитозоне (на примере Центральной Якутии)» по специальности «экология».
с 2013 г. директор института естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова.
с 2017 г. проректор СВФУ.

Источник: http://news.ykt.ru/mobile/article/79986?day.theme
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