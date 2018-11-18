В СВФУ будет назначен новый ректор

Как стало известно News.Ykt.Ru, новым руководителем СВФУ станет Анатолий Николаев, занимавший до этого должность проректора по естественному и техническому направлениям.

«16 ноября 2018 года аттестационной комиссией Минобрнауки РФ кандидатура Анатолия Николаевича Николаева, проректора по естественному и техническому направлениям СВФУ, внесенная руководством университета, советом ректоров вузов РС (Я) и главой республики, единогласно поддержана для назначения ректором федерального университета», — сообщила News.Ykt.Ru руководитель университета Евгения Михайлова.

К своим обязанностям новый ректор приступит после прохождения всех необходимых формальных процедур. Ранее сообщалось, что Евгения Исаевна после сложения полномочий займет должность президента СВФУ.

Справка:

В 1994 г. закончил с красным дипломом биолого-географический факультет Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова по специальности «учитель биологии и химии».

1995-1996 гг. ассистент кафедры ботаники биолого-географического факультета Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова.

1996-1999 гг. аспирант Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова.

В 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию в диссертационном совете Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (г. Красноярск) на тему «Влияние климата на пространственно-временную изменчивость радиального прироста хвойных в Северной и Центральной Якутии» по специальности «экология».

1996-1999 гг. ассистент кафедры ботаники биолого-географического факультета Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова.

1999-2001 гг. научный сотрудник группы лесоведения Института биологических проблем криолитозоны СО РАН.

2001-2011 гг. старший научный сотрудник Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН.

2011-2013 гг. декан биолого-географического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова.

В 2011 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Дендрохронологический анализ природных процессов в криолитозоне (на примере Центральной Якутии)» по специальности «экология».

с 2013 г. директор института естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова.

с 2017 г. проректор СВФУ.