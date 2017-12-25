В СВФУ нашли хищения?

Заместитель прокурора республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего работника одного из высших образовательных учреждений республики. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемая, в течении ряда лет, имея в своем распоряжении пластиковые банковские карты отчисленных студентов, незаконно включала их персональные данные и номера банковских счетов в составленные ею электронные ведомости выплаты стипендий. На основании указанных ведомостей, на счета отчисленных студентов, данные о которых находились у обвиняемой, перечислялись денежные средства, которые обвиняемая похищала путем обмана. Общая сумма причиненного ущерба составила более 14 млн. рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено Якутским городским судом.

По данным источника News.Ykt.Ru, знакомого с ходом расследования, обвиняемая – ведущий специалист одного из отделов управления бухгалтерии Северо-Восточного федерального университета.