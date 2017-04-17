В СВФУ начнется подготовка специалистов по клеточным технологиям

В этом году Институт естественных наук Северо-Восточного федерального университета начнет прием заявлений на программу междисциплинарной магистратуры «Клеточные биотехнологии». Об этом сообщили на заседании научно-практической конференции в рамках прошедшего II Съезда экологов Якутии.

По информации руководителя программы, доцента кафедры общей биологии Института естественных наук СВФУ Жанны Охлопковой, инновационное направление магистратуры повысит конкурентоспособность вуза, как по части подготовки научных кадров, так и в отношении научной деятельности института. «В основе программы заложена возможность реализации индивидуальной образовательной программы и усиление междисциплинарности обучения, что соответствует запросам современного рынка на формирование конкретных профессиональных компетенций», – считает ученый.

«Клеточные технологии – одно из развивающихся и перспективных направлений биологии. Практикориентированность программы обучения призвана обеспечить эффективную интеграцию выпускников в мировое научное сообщество», – подчеркивает доцент Жанна Охлопкова.

Магистры по клеточным биотехнологиям смогут проводить исследования и разработки на растительных объектах с акцентом на уникальных северных растениях, на животных объектах, с акцентом на представителей палеофауны и на клеточных культурах тканей человека, с акцентом на фибробластах и раковых линиях. В Институте естественных наук выразили уверенность в востребованности специалистов данного профиля, которые смогут в будущем трудоустроиться в инновационных лабораториях и научно-исследовательских центрах, тепличных плодоовощных агрокомбинатах, министерствах охраны природы, лесного хозяйства, сельского хозяйства и агрономии, здравоохранения и фармпромышленности.

В рамках контрольных цифр приема по магистратуре направления «Клеточные биотехнологии» выделено пять бюджетных мест, срок обучения, как и по другим направлениям, составляет два года. Для поступления абитуриенты должны будут пройти собеседование профильной направленности. С программами вступительных испытаний для поступления на программы магистратуры можно ознакомиться на сайте Центральной приемной комиссии СВФУ.

Источник: https://s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=70212

В СВФУ начался финальный тур Всероссийской студенческой олимпиады по математике

Сегодня, 17 апреля, в Северо-Восточном федеральном университете состоялось торжественное открытие XXI Лаврентьевских чтений, посвященных 60-летию Сибирского отделения Российской академии наук и заключительному этапу Всероссийской студенческой олимпиады по математике.

«В 1962 году Михаил Алексеевич впервые организовал Всесибирскую олимпиаду студентов по математике, в 1966 году республика подхватила эту инициативу, у нас появились первые физико-математические классы и специализированные школы. Надеюсь, что каждый из участников сегодняшней олимпиады покажет свои возможности и достойно представит вуз», – сказал заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Юрий Шипицын.

От имени руководства вуза участников и гостей поприветствовал начальник управления – проректор по научно-исследовательской работе и естественно-математическому направлению СВФУ Константин Кривошапкин. «Участие во всероссийской олимпиаде дает вам шанс испытать свои знания и силы. Желаю вам успехов, удачи, пусть победит сильнейший. Нельзя работать без постоянного притока живых новых сил, без притока молодежи», – процитировал он выдающегося ученого, организатора и основателя Сибирского отделения Академии наук СССР Михаила Лаврентьева.

Председатель жюри олимпиады, профессор СВФУ Сергей Попов отметил, что в этом году университет проводит 21 по счету олимпиаду по математике и во второй раз заключительный этап всероссийской олимпиады. «В этом году в составлении заданий привлечены не только преподаватели и ученые нашего вуза, но и всего Дальнего Востока. Мы уверены, что задачи интересные и по-своему уникальные», – подчеркнул профессор.

В этом году в борьбе умов примут участие более 80 студентов из 11 вузов страны.

Источник: https://s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=2268&ELEMENT_ID=70246

Участники Всероссийской олимпиады по математике надеются показать высокие результаты

Северо-Восточный федеральный университет собрал на одной площадке более 80 студентов из 11 вузов страны – участников Всероссийской студенческой олимпиады по математике.

Доцент Московского института электронной техники Татьяна Соколова отметила, что математическое образование в России всегда находилось на очень высоком уровне. «Традиционно еще со времен Петра I для обучения молодежи привлекали много ученых. Сейчас математика продолжает жить, мы видим много талантливых и увлеченных ребят, молодых ученых, преподавателей и профессоров. Северо-Восточный федеральный университет является этому ярким примером. Нелегко организовать олимпиаду на таком высоком уровне, подготовить задачи. Большое спасибо за это организаторам и университету», – сказала Татьяна Соколова.

На протяжении предыдущих десяти лет Дальневосточная олимпиада по математике проводилась в городе Хабаровске. «С прошлого года бразды правления олимпиадой переданы университету имени Максима Аммосова. Тогда мы не принимали участие, надеемся, ребята покажут хорошие результаты, займут призовые места и, уверены, что и в последующие годы Дальневосточный университет путей сообщения будет активным участником олимпиады», – поделилась доцент дальневосточного университета Елена Карачанская.

Команда Северо-Кавказского федерального университета принимает участие в финальном туре олимпиады по математике во второй раз. «Мы надеемся улучшить прошлогодний результат и стать призерами. Готовились к туру усердно, поэтому уверены в своих силах. Олимпиада дает нам новые знакомства, знания, умения и шанс посетить Якутию. Я никогда не думал, что побываю алмазной столице страны, и очень рад этой возможности», – говорит студент первого курса Северо-Кавказского федерального университета Никита Чаплыгин.

Напомним, в прошлом году сборная СВФУ, набрав 89 баллов, стала победителем олимпиады. Второе место с 88 баллами заняла команда Московского технологического института, третье – математики из Московского института электронной техники, набравшие 84 балла. Олимпиада прошла по трем направлениям подготовки: «Математика и механика», «Компьютерные и информационные науки», «Информатика и вычислительная техника».