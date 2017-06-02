В СВФУ чествовали победителей Открытых международных интернет-олимпиад

Призеров и победителей олимпиад по разным дисциплинам поздравили в Северо-Восточном федеральном университете вчера, 31 мая. Олимпиадникам вручили медали и дипломы за результаты, которые принесли университету звание вуза-победителя открытых международных интернет-олимпиад 2017 года.

Студенческие интернет-олимпиады проводятся в образовательных учреждениях с 2008 года в форме компьютерного тестирования. В этом году вуз выставил сборные команды по восьми дисциплинам: химии, сопротивлении материалов, статистике, теоретической механике, экономике, информатике, физике и математике. Студенты СВФУ по итогам весенней серии завоевали две золотые, шесть серебряных и семь бронзовых медалей.

«Рад, что у нас в университете активное развивается олимпиадное движение, и с каждый годом студенты выступают все результативнее. Поздравляю победителей и призеров с тем, что вы познали вкус победы. Вы вдохновляете нас. Желаю вам всегда и во всем быть успешными», – выступил проректор по педагогическому образованию СВФУ Михаил ФЕДОРОВ.

Студентка второго курса Финансово-экономического института СВФУ Алена ТУПРИНА, завоевавшая серебряную медаль по статистике, отметила, что студентам необходимо чаще принимать участие в олимпиадах разного рода. «Это площадки, где можно проявить себя, расширить свои знания и кругозор. Вы получаете не только опыт, но и стимул для дальнейшего развития», – сказала она.

Михаил Федоров также выразил уверенность в успешном выступлении студентов-математиков в октябре на суперфинале. Студенты Института математики и информатики СВФУ Оксана ДОМОТОВА и Алексей ХОХОЛОВ завоевали путевки на математическую олимпиаду, став обладателями бронзовых наград. Суперфинал пройдет осенью на базе Ариэльского университета в Израиле.Также в этот день наградили преподавателей, которые подготовили олимпиадников с лучшими результатами.