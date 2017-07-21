В Сватае уровень воды снизился, в Аргахтахе пока держится на одной отметке

В Среднеколымском районе Якутии продолжается оказание помощи населению, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).

Паводковая ситуация в селах Аргахтах, Сватай и Андрюшкино находится на постоянном контроле властей.

12 июля распоряжением главы района был введен режим чрезвычайной ситуации. В районе постоянно проводится мониторинг гидрологической обстановки. Так, в с. Сватай наблюдается постепенное снижение уровня воды, а в с. Аргахтах несколько дней уровень воды не повышается и держится на одной отметке.

Население сел Аргахтах и Сватай, в которых частично подтоплены дворовые территории, проживает в своих домах, кроме жильцов девятнадцати подтопленных домов, которые размещены у родственников и знакомых. В готовности к развертыванию пункты временного размещения, которые обеспечены всем необходимым.

В зоне подтопления силами мобильных групп, созданных из числа спасателей Службы спасения Якутии, инспекторов ГИМС и личного состава Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) продолжается оказание помощи населению.

По словам старшего оперативной группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Семена Кугдарова, отслеживание паводковой обстановки на территории Среднеколымского района обеспечивается в круглосуточном режиме, жителей сел постоянно информируют о складывающейся обстановке, проводят обход подтопленных дворовых территорий и оказывают необходимую помощь.