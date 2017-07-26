В Сунтарском улусе состоялось чествование участников 20-х республиканских спортивных Игр Манчаары

В Доме Олонхо собрались спортсмены, тренеры, повара, водители, жители села Сунтар, болельщики, одним словом, все, кто создавал комфортные условия для команды.

Глава улуса Анатолий Григорьев приветствовал дружную команду улуса, высказал теплые слова благодарности за стремление к победе, успехи в самых разных видах спорта в проведенных Играх вручил денежные премии. В чествовании приняли участие также председатели спортивных федераций, главы наслегов.

«Если на 1-х играх Манчаары состоявшихся в 1968 году в Якутске, в 12 командах принимали участие всего 253 спортсмена, то на 20 соревнованиях Верхневилюйске в 37 командах состязались около 1700 спортсменов, что является показателем возросшего интереса к традиционным видам спорта.

В нынешних Играх прибавилось еще два вида спорта: стрельба из лука, национальные настольные игры хабылык и хаамыска. Отрадно что по исконно якутским настольным играм наша команда стала первой.

Приносим самые теплые слова поздравления и благодарности всем участникам спортивных Игр республики Саха!

Ваши достижения – показатель динамика развития наших спортивных достижений в улусе, республике, стране. Вы являетесь отражением характерных качеств жителей Сунтарского улуса: трудолюбия, моральной и физической силы, ума и сметливости, приветливости и радушия.

Сегодня Сунтары гордятся вами, мы уверены, что ваше стремление к победе –огромный вклад дальнейшее развитие спорта в улусе!» — приветствовал спортсменов глава улуса.