В Сунтарском улусе открыт IT-центр и запущен оптический интернет

30 августа в Сунтарском улусе произошло сразу несколько знаменательных событий, связанных с запуском оптоволоконной линии связи и 4G связи мобильного оператора «МТС» и открытием первого районного IT-центра «Korobka».

Со знаменательным событием жителей улуса поздравил глава региона Айсен НИКОЛАЕВ. Он отметил, что в быстроменяющемся мире появление быстрого интернета и оптоволоконной линии связи являются уже не блажью, а велением времени.

«Благодаря совместным усилиям Правительства Якутии, компании «Ростелеком» и администраций Вилюйской группы районов, сегодня оптоволокно и быстрый интернет дошли до населенных пунктов этих районов. Сегодня оптическая линия связи доведена до Сунтарского улуса, в конце сентября она дойдет до Нюрбы, а до конца этого года оптоволоконная линия связи появится уже в Верхневилюйске. Уже в следующем году оптическая линия связи будет запущена в Вилюйском улусе. Уверен, что появление оптической линии связи и быстрого интернета позволит значительно улучшить качество жизни населения. Жители Вилюйской группы районов будут находиться и работать в мировом информационном пространстве с соответствующей мировым стандартам скоростью», — отметил он.

К официальному запуску оптоволоконной линии связи было приурочено и открытие первого районного IT-центра «Korobka». Проект реализован благодаря сотрудничеству администрации Сунтарского улуса и группы компаний «ЯкСтар».

IT-центр размещен в здании ПАО «Ростелеком», где занимает специально оборудованное помещение общей площадью 50 кв. м.

«Здесь молодым предпринимателям, занятым в сфере новых технологий, будет предоставляться бесплатное рабочее место и доступ к сети интернет. В дальнейшем мы планируем проводить здесь видеоконференции, вебинары, консультации, обучающие курсы и семинары по вопросам внедрения IT- технологий», — рассказал директор группы-компаний «ЯкСтар» Николай ОСИПОВ.

Глава региона подчеркнул, что открытие в улусе первого IT-центра служит доказательством того, что сунтарцы идут в ногу со временем. Он также выразил уверенность, что открытие такого центра будет способствовать взращиванию новых представителей IT-индустрии уже за пределами города Якутска.

