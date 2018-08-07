В Сунтарском улусе осужденные напали на людей с топорами. Сотрудники полиции бездействовали

Полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили News.Ykt.Ru в прокуратуре Якутии.

Двое сотрудников ГИБДД в Сунтарском улусе понесли наказание за то, что уехали с места преступления. Они приехали по вызову пострадавших к паромной переправе.

Напомним, 1 июня там произошла массовая драка: бывшие заключенные напали на организаторов паромной переправы. Осужденным, державшим под контролем переправу на других реках, не понравилось, что предприятие «Татыйыына» составило им конкуренцию и начало заниматься паромными перевозками. На разборку бывшие заключенные приехали, вооружившись ножами и топорами.

По представлению республиканской прокуратуры МВД по Якутии применило дисциплинарное взыскание в отношении нескольких должностных лиц. Одному из сотрудников ГИБДД ОМВД по Сунтарскому улусу объявлен строгий выговор. Второй полицейский получил предупреждение о неполном служебном соответствии.

Инициаторы конфликта находятся под следствием. Против них возбуждены уголовные дела по статьям «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Незаконное хранение боеприпасов», «Вымогательство».