В Сунтарском районе мужчина украл у соседки всю еду

В ОМВД России по Сунтарскому району обратилась 32-летняя женщина с заявлением о краже. Она пояснила, что проживает в четырехквартирном доме вместе с ребенком. Накануне, вернувшись с работы домой, она обнаружила, что из её холодильника похищены все продукты питания. Общая сумма ущерба составила 4000 рублей.

В ходе оперативно–розыскных мероприятий был задержан 36-летний сосед потерпевшей. Во время допроса злоумышленник признался, что это уже его второй незаконный визит в квартиру своей соседки. В первый раз он похитил оттуда портативную колонку, пропажу которой женщина не заметила. Об этой краже потерпевшая узнала от полицейских. Подозреваемый пояснил, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил, что доски, разделяющие общую веранду, которую он делил с соседкой, плохо закреплены. Поэтому он, незаметно отодвинув их, легко проник в чужое жилье и совершил первую кражу. Через некоторое время он таким же образом второй раз проник в соседский дом и похитил все продукты из холодильника.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.