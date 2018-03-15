В Сунтаре с серьезными травмами госпитализирован 10-летний ребенок

14 марта в половине 7 часов вечера в с. Сунтар водитель автомашины «Тойота Саксид», следуя по ул. Октябрьская, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

В результате ДТП мальчик с серьезными травмами головы был госпитализирован в местную больницу.

В ходе разбирательств выяснилось, что в тот вечер школьник один возвращался из дома родственников домой, где по пути следования, чтобы успеть перейти дорогу до впереди следовавшего автомобиля, выбежал на проезжую часть.

Автомобилист в момент происшествия был трезв.

Материалы по факту дорожно-транспортного происшествия для принятия мер направлены в образовательное учреждение и инспекцию по делам несовершеннолетних.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям проводить с детьми беседы о правилах безопасного поведения на дороге на постоянной основе. Ежедневные «пятиминутки» безопасности позволят сформировать у ребенка навыки законопослушного участника дорожного движения. Кроме того, не забывайте, что дети берут пример от своих родителей!