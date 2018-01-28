В Сунтаре пьяный отец выбросил 10-месячного младенца из окна второго этажа

Министерство здравоохранения РС (Я) сообщает о состоянии пострадавшего в Сунтарском районе 10-месячного ребенка: в виду полученной кататравмы состояние ребенка крайне тяжелое. Бригада врачей экстренной медицинской помощи, прибывшая рейсом санитарной авиации в Сунтарский район, в настоящее время выполняет эвакуацию пострадавшего ребенка в город Якутск.

Напомним обстоятельства трагедии — ребенок пострадал от действий нетрезвого отца: родитель выбросил ребенка из окна со второго этажа жилого дома.

Работники здравоохранения крайне обеспокоены влиянием внешних причин на состояние детского здоровья, и прилагают все усилия для уменьшения младенческой смертности.

Показатель младенческой смертности в Якутии был всегда несколько выше, чем по России. Однако по показателям общей смертности в Якутии всегда отмечались низкие показатели, чем по РФ.

В 2017 году здравоохранению Якутии удалось переломить эту ситуацию по всем параметрам: общая смертность, младенческая и материнская смертность. Масштабы хорошо видны, когда приводятся цифры в абсолютных цифрах.

В 80 — ые и 90-е годы в Якутии ежегодно умирало примерно по 500 младенцев. В то время были другие показатели живорожденности. В показателях младенческой смертности учитывались только умершие дети в срок 40 недель беременности, и весом только от двух килограммов. С 2012 года действуют другие критерии живорожденности. Сейчас, в показатель младенческой смертности входят случаи гибели плода больше 20 недель, и при условии, что вес плода составляет 500 грамм и выше. Таким образом видно, что раннее, в 80 — ых 90 — ых годах более половины случаев смерти плода не учитывались в официальной статистике. Если со старыми критериями прошлых лет младенческая смертность в абсолютных цифрах равнялась примерно 500 случаев в год, то в 2017 году с новыми критериями показатель снизился более, чем в пять раз и составил 78 случаев смерти детей до 1 года. Это стало возможным благодаря разработанным Министерством здравоохранения Якутии схем маршрутизации и лечения, оперативной и высококвалифицированной работе санитарной авиации, врачей — неонатологов, врачей — реаниматологов, акушеров – гинекологов, врачей — педиатров. По данным Росстата Якутии, показатель младенческой смерти в 2017 году составил 5,3 промилле. В то время как в России показатель 2017 года составил 5,5 промилле.

Стоит отметить, медицина и работники здравоохранения не могут влиять на смертность от внешних причин, — такие как ожоги, убийства и удушение младенца по неосторожности, во время сна членом семьи. Большое влияние оказывают благополучие семьи, а также состояние здоровья будущей матери. Без влияния внешних факторов уровень показателя младенческой смертности по данным Министерства здравоохранения РС (Я) составил бы 4,6 промилле.