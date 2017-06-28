В Сунтаре найдены древние руны?

Вблизи Сунтара найден загадочный камень

В воскресенье, 25 июня в Сунтаре ДАНИЛОВЫ как и многие другие семьи отправились собирать дикий лук. В это время года он хорошо растет на заливных лугах. Семья остановилась в нескольких километрах ниже Сунтара по течению Вилюя в местности Мачта.

Собирая дикий лук, школьница Аина ДАНИЛОВА нашла загадочный камень. Судя по всему, это халцедон, который мог бы быть обычным для Сунтара. Здесь на берегах Вилюя сердолики и халцедоны встречаются едва ли не чаще, чем обычная галька.



Однако, приглядевшись, Аина с удивлением обнаружила, что на камне природной формы в виде усеченной пирамиды, на трех ее гранях нанесены загадочные знаки. Возможно это руны, в Якутии и раньше встречались находки с ними. А в фольклоре саха говорится, что ранее народ имел свою письменность, которую утерял в глубине веков, возможно, при трудностях переселения на Лену, ведь лишь избранные были носителями этих знаний.



Или это более древние письмена? Традиция наносить рисунки и письмена на камни известна издревле. Ведь камень – самый прочный природный материал, более стойкий к нещадному воздействию времени и стихий.

Или же это нерукотворный узор? Уж очень он совершенен, словно сделан технологичным способом или природным, или же дело рук большого мастера.

При подобных интересных находках в других регионах создаются солидные комиссии из ученых и профессоров, и некоторые из них выносят вердикт, что знаки на определенных камнях нанесены неизвестным современной науке способом.



Вот что рассказывает Аина Данилова:

— У нас в семье все неравнодушны к камням. И привычка подбирать их, рассматривать, собирать – наша семейная традиция. Наша бабушка Августина Ильинична ЯКОВЛЕВА, президент Ассоциации народной медицины Республики Саха (Якутия) в прошлом году создала при комплексе Айыы Арчыта минералогический музей им. Абрама Гольдмана. Здание под минералогический музей, на втором этаже которого располагается планетарий, стало семейной стройкой, подарком детей и племянников.

Немудрено, что и на этот раз, собирая лук, я, нет-нет, да подбирала камни. И вдруг нашла этот, с загадочными знаками. Пока он у нас в семье, скорее всего, он найдет свое место в коллекции нашего минералогического музея.



Сколько же миллионов лет сунтарскому камню? Какую тайну он хранит?

