В Сунтаре будет открыт IT-центр

В настоящее время практически завершено строительство оптоволоконных линий связи до села Сунтар. В эти дни, по сообщению ПАО «Ростелеком», должны состояться тестовые запуски интернет. К официальному запуску ВОЛС администрация Сунтарского района и Группа компаний «ЯкСтар» планируют открыть первый в районах республики IT-центр.

«В конце месяца в селе Сунтар мы открываем первый филиал нашего стартап-акселератора «Korobka», – рассказал о планах генеральный директор ГК «ЯкСтар» Николай Осипов. – Мы предоставляем стартапам бесплатное размещение, доступ к сети Интернет, в планах – организация видеоконференций, вебинаров с лекциями и консультациями, будем помогать ребятам в привлечении инвестиций».

IT-центр будет размещаться в здании «Ростелеком» на площади в 50 кв.м.