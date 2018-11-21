В Сунтаре 10-летний мальчик спас из огня четверых детей

Сегодня стали известны подробности пожара, произошедшего 18 ноября в селе Сунтар. Сгорел жилой дом, где позднее был обнаружен труп женщины. Государственная противопожарная служба сообщила, что из огня четверых детей спас 10-летний мальчик, передает телеканал «Якутия 24».

«Дознаватель, проводящая расследование, выяснила, что накануне пожара в доме находились пятеро детей школьного и дошкольного возраста. И всем им удалось спастись благодаря храбрости и смекалке 10-летнего мальчика. Малыши были спасены благодаря его решительным и оперативным действиям», — сообщили в ГПС.

В противопожарной службе сообщили, что мальчик пришел в этот дом погостить и, когда произошло возгорание, смог самостоятельно эвакуировать через оконный проем из горящей квартиры четверых малолетних детей 2007, 2010 и 2012 годов рождения.

Телеканал «Якутия 24» сообщал, что при пожаре погибла многодетная мать.

Дополнение:

Как сообщает ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная служба РС (Я)» мальчика, спасшего детей, зовут Ариан Алексеев. Малыши были спасены благодаря его решительным и оперативным действиям.