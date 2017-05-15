В Сунтарах менеджер магазина присвоил 6 сотовых телефонов и аксессуары к ним

Прокуратурой Сунтарского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр. П. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

В суде установлено, что обвиняемый работая в должности менеджера одного из магазинов по продаже сотовых телефонов, являясь материально-ответственным лицом и исполняя свои трудовые обязанности по распоряжению и пользованию вверенными ему товарно-материальными ценностями, присвоил 6 сотовых телефонов и аксессуары к ним общей стоимостью более 81 тыс. рублей.

Так, он с октября по ноябрь прошлого года, продавая сотовые телефоны посетителям магазина, делал вид, что пробивает штрих-код на коробке сотовых телефонов через фиксальный регистратор, но не нажимал на кнопку «оформить покупку», при этом покупка не регистрировалась в программе 1С «Управление торговлей». Поступившие денежные средства он присваивал себе.

Первоначально мужчина не признавал себя виновным в совершении преступления, при этом в ходе следствия была осмотрена цифровая фотокамера, установленная на торговой точке, на которой были зафиксированы его действия.

В судебном заседании подсудимый вину в содеянном признал полностью и суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил его к 180 часам обязательных работ.