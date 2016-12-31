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Происшествия
31 декабря 2016, 12:22
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В суде рассмотрено дело побоев в газете «Индустрия Севера»

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Под занавес года, 30 декабря в Нерюнгринском городском суде рассмотрено, так называемое, дело побоев в редакции газеты «Индустрия Севера».
Это административное дело по конфликту, который произошел 21 марта 2016 года. Как ранее сообщила SakhaLife истец, редактор отдела первой категории Тамара ЮРЧЕНКО (на фото слева), в рабочее время, в ее служебном кабинете, на нее подняла руку завхоз Елена ЧЕРКЕЗ (на фото справа).

Если же обратиться к документам, в 9 часов 08 минут в дежурную часть Нерюнгринской полиции поступило телефонное обращение от Юрченко Т.В., о том, что в этот же день в 9.00 ее избила сотрудница редакции. Рапорт об этом подал начальник дежурной смены, майор полиции И.А. РУСИЛКО.

Как можно судить по Объяснительной ответчика Елены Черкез, предоставленной майору полиции ЦИГИКАЛУ С.И., ей не понравилось, что Тамар Юрченко зашла в свой кабинет, громко хлопнув дверью. После чего Черкез вошла в служебный кабинет Юрченко и между ними произошел конфликт с применением физической силы с обеих сторон, утверждает Черкез в своей Объяснительной, подробно описывая порядок событий. Что произошло на самом деле, судить трудно. Поэтому обратимся к документам.

Согласно заключения судмедэкспертизы №168 от 22 марта 2016 года, врач-судмедэксперт ВАСИЛЬЕВА И.Е. обнаружила у Юрченко Т.В. следующие телесные повреждения:
— ссадины (в количестве 3-х) на спинке носа слева, на нижнем веке левого глаза, в щечной области слева;
— кровоподтек в поясничной области справа между лопаточной и заднеподмышечными линиями на уровне пятого поясничного позвонка;
Судмедэкспертиза пришла к выводу, что данные повреждения появились от контакта с тупыми предметами, и могли быть совершены за сутки до освидетельствования. Данные телесные повреждения судмедэкспертиза расценила как «повреждения, не причинившие вред здоровью человека».

30 декабря Нерюнгринский суд, выслушав обе стороны, признал завхоза Черкез виновной, и назначил ей штраф в размере 5 тысяч рублей, сообщает в своем фейсбуке известный журналист и скандальный депутат Нерюнгринского районного Совета Александр СИЛИН. По его мнению, в редакции газеты «Индустрия Севера» очень нездоровая морально-психологическая обстановка, по поводу которой блогер, не выбирая выражений, высказался в своем аккаунте.
«Тамара Юрченко, несмотря на свой тихий, скромный вид, показала свой упорный характер: вызвала полицию, составила акт судмедэкспертизы, обратилась в суд и довела дело до логического завершения», — отметил блогер.
Он считает, что если человек прав, надо биться до конца, даже если весь коллектив против.

Решение Нерюнгринского суда в силу еще не вступило, и может быть обжаловано в установленный законодательством срок в апелляционной инстанции.
Копии всех перечисленных документов имеются в редакции SakhaLife.

Комментарий адвоката Ирины ЧЕБАН
Федеральный закон N 323-ФЗ от 03.07.2016, вступивший в силу 15 июля 2016 года внес изменения в статью 116 УК РФ (побои).
Причинение побоев в первый раз, не из хулиганских побуждений и не в отношении близких лиц (родственников) больше не является преступлением.
На основании ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, имеет обратную силу.
Поэтому уголовные дела по ч 1 ст. 116 УК РФ, не рассмотренные до 15.07.2016, подлежат прекращению.
А потерпевшие по таким делам вправе обратиться в полицию с заявлением о возбуждении административного дела по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои). Так, часть 2 статьи 54 Конституции РФ предусматривает:
Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон.
Нанесение побоев — это правонарушение, за которое до 15 июля 2016 года предусматривалась уголовная ответственность, а с указанной даты административная. Поскольку оно являлось и является в настоящее время правонарушением, то лицо, его совершившее, обязано понести ответственность.

Желающие могут прослушать полную запись судебного заседания по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/JK3a/ooJ2bXC3p

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Источник: Ирина НИКОЛАЕВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU Фото со страницы Александра Силина в фейсбуке.
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