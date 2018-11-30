В суде началось рассмотрение дела экс-депутата Румянцева

Сегодня, 30 ноября в Якутском городском суде началось рассмотрение дела депутата Ил Тумэн V созыва, известного предпринимателя и общественного деятеля Николая РУМЯНЦЕВА, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом.

Дело рассматривает судья Анатолий КАРАТАЕВ.

Обвинителем выступает КОЛМОГОРОВА, старший помощник прокурора.

В суд пришли потерпевшие: Антонина СИВЦЕВА, вдова погибшего Луиса СИВЦЕВА, и пострадавший в результате ДТП Владимир ФЕДОРОВ. Третий потерпевший в суд не явился.

Николай Румянцев обвиняется в «пьяном» ДТП в сентябре 2017 года на трассе Якутск — Намцы. По версии следствия, в вечернее время Румянцев, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сбил трёх мужчин, один из которых погиб на месте происшествия, а двое получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Кроме участников процесса и журналистов, в зале присутствовали спортивные организаторы Владислав КОРОТОВ и Алексей МОСТАХОВ.

В ходе первого заседания, защита Румянцева внесла ходатайство о привлечении к делу еще одного адвоката. Николай Иннокентьевич считает, что следствие работало только в сторону обвинения, поэтому он ходатайствовал о привлечении юриста ООО «Колми» Валерия ФИЛАТОВА, правозащитника, который давно его знает. Суд удовлетворил это ходатайство.

Далее новый адвокат просил для ознакомления с делом два дня, и суд его удовлетворил. Так же Валерий Филатов ходатайствовал о приобщении к делу записей из жесткого диска компьютера с видеокамеры, установленной в офисе «Колми», из которых видно, что его подзащитный в день происшествия 7 сентября находился на работе.

Телеканал НВК САХА взял комментарий у Николая Румянцева:

— Я не пытаюсь уйти от наказания. Вину признаю. Перед происшествием не употреблял алкоголь, только после. К тому же потерпевшие сами были пьяны, была плохая видимость и поворот. Это не оправдывает мой поступок. Готов понести наказание, но только в рамках закона.

Потерпевшие от комментариев телеканалу отказались

Следующее заседание суда назначено на 11 декабря.

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