В субботу в Якутске ожидается гроза и порывистый ветер

Главное управление МЧС России по Якутии предупредило жителей Якутска и заречных улусов о порывистом ветре в субботу, 16 июня. «16 июня на территории Горного, Мегино-Кангаласского, Хангаласского, Намского улусов и Якутска днем возможна гроза с порывами ветра до 20 м/с. Жителям принять меры безопасности», — говорится в распространенном SMS-сообщении. По информации Якутского УГМС, в субботу днем ожидается небольшой кратковременный дождь, ветер днем северо-западный 5-10, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14, днем +25+27. Источник: http://news.ykt.ru/article/73729

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