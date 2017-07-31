В субботу в результате ДТП погиб пожилой мужчина

В дежурную часть ГИБДД н. Якутска в 13 часов поступило сообщение, о том, что на 8 км Покровского тракта произошел наезд на пешехода.

Немедленно на место ДТП были направлены служба скорой помощи и наряд ДПС.

Установлено, что водитель автомашины ВАЗ- 2106 совершил наезд на пешехода, 1943 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшего пешехода забрала бригада скорой помощи, но, к сожалению, по дороге в медицинское учреждение пешеход от полученных травм скончался.

Водитель автомобиля ВАЗ пояснил, что он ехал по Покровскому тракту со стороны г. Якутска в направлении г. Покровска по правой полосе ближе к обочине со скоростью 45 км в час. Подъезжая к пешеходному переходу, он убедился в отсутствии пешеходов, и в этот момент по встречной полосе проехала грузовая автомашина, за которой неожиданно на проезжую часть в 8-10 метрах от пешеходного перехода выскочил мужчина. Он принял меры экстренного торможения, но наезда на пешехода избежать не удалось.

Проведенное медицинское освидетельствование не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков.

Материалы переданы в следственные органы, которым предстоит выяснить причины и обстоятельства автоаварии.

Водители должны помнить, что при приближении к «зебре» они обязаны снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для осуществления перехода. Также следует проявить максимальную внимательность и осторожность вблизи остановок общественного транспорта, детских образовательных учреждений и перекрестков. В любых дорожных и метеорологических условиях важнейшими критериями безопасности всегда были и остаются соблюдение безопасной скорости движения и дистанции.

Пешеходам нужно выходить на проезжую часть после того, как они убедятся, что переход для них безопасен. В темное время суток или условиях недостаточной видимости светоотражатель сделает пешего участника дорожного движения более заметным для автомобилистов.