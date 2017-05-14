В субботу прошли третьи дебаты праймериз ЕР на выборы мэра Якутска

В субботу 13 апреля в стенах технопарка «Якутия» состоялись третьи дебаты между участниками предварительного голосования партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для последующего выдвижения кандидатом на должность главы городского округа «город Якутск». На тему развития городской экономики и инноваций дискутировали действующий глава Якутска Айсен Николаев, директор Центра технического творчества, член Общественного Совета Молодой гвардии Святослав Софронеев, директор ООО «Праздник жизни», председатель Ассоциации гостеприимства республики Татьяна Тыммырова, специалист по надзору в сфере ЖКХ Управления Промышленного округа Григорий Зорин. Модератором выступил директор ГАУ «Технопарк Якутии», депутат Якутской городской Думы Анатолий Семенов.

Послушать участников дебатов и задать им свои вопросы пришли члены Координационного совета по предпринимательству при главе города Якутска, представители Ассоциации молодых экономистов РС (Я), специалисты сферы образования и науки, резиденты Технопарка «Якутия», ТОСЭР «Кангалассы».

Во вступительном слове модератор предложил участникам поразмышлять о том, каким им видится значение и вклад города Якутска в экономику республики, участие города в решении задач опережающего развития Дальнего Востока.

Говоря о новых точках роста экономики, Айсен Николаев отметил важность их появления в рамках развития территорий городского округа. Пример тому – ТОСЭР “Индустриальный парк “Кангалассы”. – «Изначально это был наш совместный проект с руководством Технопарка “Якутия”, который при поддержке полпреда Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева первым в республике получил статус ТОСЭР», – сказал глава. В ходе дебатов также было отмечено, что в перспективе точками экономического роста станут крупные проекты регионального и международного уровня. Такие, как создание в Якутске мирового алмазогранильного и ювелирного центра, с ростом объемов производства ювелирных изделий к 2035 году в 5,5 раз и увеличением занятости населения в этой отрасли.

Одной из наиболее перспективных отраслей городской экономики является развитие информационных технологий. Сегодня в этой сфере в Якутске трудятся сотни компаний. В частности, продукция экспортно-ориентированной компании «MyTona» достаточно известна на мировом рынке, видеоигры и приложения, разработанные ее специалистами, скачиваются по всему миру, продукция входит в топ-50 самых кассовых игр для iPad. Поддержка и развитие начинающих и успешно действующих компаний, решение вопросов кадрового обеспечения, создание условий для сферы IT-технологий также стало предметом обсуждения участников дебатов.

В Якутске есть все необходимые условия для развития и ведения IT-бизнеса. На новый уровень отрасль инноваций выведет строительство Парка высоких технологий в столице. Это предусмотрено Соглашением о сотрудничестве между Правительством республики, Корпорацией развития Республики Саха (Якутия) и Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона, которое было заключено 25 марта 2016 года.

Важной темой в дебатах стало развитие в Якутске креативной экономики, способной создавать благосостояние и рабочие места за счет интеллектуальной собственности. К отраслям креативной экономики относятся архитектура, дизайн, кинематография и телевидение, исполнительское искусство, музыка, ремесла, программирование. В частности, глава города отметил, что сегодня Якутск входит в тройку кинематографических лидеров России, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. И во многом благодаря Якутску, наша страна сегодня входит в десятку мировых лидеров кинематографии. Программные продукты якутских IT-компаний, такие как «Индрайвер», «Город онлайн» востребованы в России и за рубежом. Успешно конкурирует на российском рынке продукция якутских ювелиров. «Ысыах Туймаады», фестиваль «Зима начинается с Якутии» уже стали крупными туристическими событиями России и вызывают большой интерес в зарубежных странах.

Заинтересованные в развитии городской экономики и инноваций специалисты задавали участникам дебатов свои вопросы. Так, их интересовала возможность привлечения детей в инновационное творчество, развитие частного бизнеса в социальной сфере, внедрение инноваций в работе общественного транспорта, реализация продукции инновационных технологий, развитие туризма и многое другое. На все вопросы были даны исчерпывающие ответы.

Предприниматели, пришедшие на дебаты, остались довольны мероприятием, и прокомментировали его итоги.

Власий Вырдыдин, специалист по SММ продвижению: «Считаю, что за последние годы Якутск очень развился. Пять лет назад был создан и за эти годы прочно встал на ноги «Технопарк Якутия», при непосредственной поддержке и содействии администрации города Якутска. В столице созданы хорошие условия, со всех районов республики сюда приезжает на учебу молодежь и остается работать и развивать нашу родину. Также хочется отметить, что местные инновации уверенно продвигаются на внутреннем и внешнем рынках».

Евгений Попов, ведущий эксперт лаборатории биотехнологии ГАУ «Технопарк Якутия»: «Было очень интересно послушать идеи и планы потенциальных кандидатов на пост главы города Якутска. Подобные мероприятия позволяют избирателям ближе познакомиться с такими людьми. Отрадно, что за последнее время Якутск изменился в лучшую сторону. Улучшилась инфраструктура, город стал выглядеть более современно и значительно расширился».

Анатолий Никифоров, директор ООО «Анвол», резидент технопарка: «Подобные встречи необходимо проводить, это позволяет избирателям более подробно узнать кандидатов. Меня интересовала точка зрения всех претендентов на развитие городской экономики. За пять лет город сделал большой прогресс, внедрено много новых механизмов поддержки активной части населения, городские службы и ведомства стали работать более «прозрачно» и результативно».

Артем Чемпосов, директор ООО «Сахатепломеханика», резидент технопарка: «На дебатах я задал вопрос о том, что можно предпринять, чтобы инновационные технологии адаптации к нашим экстремальным условиям, учитывались уже на стадии проектирования застройки и реконструкции кварталов города. Глава города ответил, что нужно улучшать энергоэффективность города, поддерживать местные разработки для наших климатических условий. Радует, что Якутск развивается в области энергетики».