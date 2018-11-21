В структуре администрации Якутска сократили количество заммэров

На состоявшейся 21 ноября III сессии Якутской городской думы депутаты большинством голосов поддержали внесение изменений в положение «О структуре окружной администрации города Якутска» от 21 марта 2012.

По инициативе главы города Сарданы Авксентьевой сокращено количество заместителей мэра – с шести до пяти, один из них наделен статусом первого заместителя.

Это решение направлено на повышение эффективности и оперативности управления городским округом, сокращение расходов на административный аппарат, подчеркнула Сардана Владимировна.