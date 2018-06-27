В Строительном округе состоялась «Ярмарка здоровья»

В выставочном павильоне Строительного рынка специалисты Якутской городской клинической больницы провели «Ярмарку здоровья» по инициативе главного врача больницы, депутата Якутской городской Думы Николая Васильева, и депутата по Строительному округу Ивана Данилова. На официальном открытии ярмарки присутствовал Председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов.

Жителей Строительного и Гагаринского округов осматривали и консультировали лучшие специалисты ГБУ РС(Я) «ЯГКБ» и Якутской городской больницы №2.

Стоит отметить, что ярмарка стала уже традиционной. Сегодня жителей округа принимали опытные врачи, заведующие отделений «ЯГКБ», это специалисты в области пульмонологии, кардиологии, ревматологии, офтальмологии, гастроэнтерологии, дерматовенерологии, эндокринологии и отоларингологии. Желающие могли сделать УЗИ внутренних органов, сделать ЭКГ, определить в крови уровень сахара, холестерина, сделать спирографию. Не секрет, что иногда к одному единственному врачу попасть затруднительно, даже с электронной системой записи. Ярмарка здоровья является отличным способом в одном месте совершенно бесплатно пройти обследование у узких специалистов, и узнать о состоянии своего здоровья без длинных и долгих очередей. Об этом отметил Председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов.

«Основная цель любой «Ярмарки здоровья» это раннее диагностирование и профилактика хронических заболеваний.Предоставлена возможность без длительного ожидания пройти обследование у врачей, ту же УЗИ и ЭКГ диагностику. Отрадно, что «Ярмарки здоровья» проводятся по всем наши округам ежегодно. И я благодарен организатором сегодняшней ярмарки, это депутаты Якутской городской Думы Николай Васильев и Иван Данилов«, — сказал он.

«Сегодня у жителей Строительного и Гагаринского округа есть возможность пройти обследование у узких специалистов, к которым зачастую в обычной поликлинике попасть очень трудно. А здесь каждый сможет пройти все обследования в одном месте совершенно бесплатно«, — сказал главврач «ЯГКБ» Николай Васильев.

Длилась «Ярмарка здоровья» с 10 утра до 18:00 вечера, многие успели пройти всех специалистов и обследования полностью, получить рекомендации и узнать о своем здоровье. Всего ярмарку посетило около 300 человек.