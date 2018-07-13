В Строительном округе города Якутска открыли детскую площадку

Ко Дню семьи и верности в Строительном округе прошло значимое и торжественное событие – открытие детской площадки по улице Рыдзинского 18/2. Усилиями Якутской городской думы в лице первого заместителя председателя Марины Силкиной, генерального директора сети магазинов «Хозмаркет» Максима Феоктистова, управляющей компании «Бюджет», Управления Строительного округа города Якутска, члена политсовета ЯМО ВПП Единая Россия Андрея Петрова в столице республики во дворе одного из многочисленных домов появилась еще одна игровая площадка.

«В этом году мы усилили ограждение для детской площадки. Оно стало гораздо выше и надежней, купили новые качели и спортивное сооружение. Дополнительно планируем поставить тут небольшую сцену, ведь все дети любят выступать, читать стихи и петь. Также специально для юных горожан будут установлены маленькие карусели», — сообщила Марина Силкина.

По ее словам подобные проекты очень полезны, благодаря которым в каждом округе появляются детские площадки. Поэтому необходимо, чтобы каждый депутат и главы округов города Якутска активно участвовали, таким образом, город заметно преобразился бы в лучшую сторону, считает она.

Первый заместитель председателя также подчеркнула, что в таких проектах важен социальный партнер, роль которого на себя взял генеральный директор сети магазинов «Хозмаркет» Максим Феоктистов.

«Максим Владимирович является одним из самых наших активных партнеров. Хотелось бы пожелать, чтобы другие предприниматели поддержали почин гендиректора сети магазинов «Хозмаркет» в благоустройстве столиц и создании уютных условий. Тогда бы, дворы и детские площадки нашего города стали бы красочными и содержательными», — говорит Марина Сергеевна.

Сам Максим Феоктистов предположил, что в рамках проекта на Рыдзинского получилась одна из лучших игровых площадок.

«Мы все были детьми и помним, как мы играли и веселились. Я надеюсь, что детишки будут с большим удовольствием вспоминать эту площадку как часть своего детства. Хочу пожелать всем семейного благополучия, счастья и радости!», — поздравил всех с праздником предприниматель.

В рамках торжественного мероприятия за оказанное содействие в благоустройстве детской площадки, неоценимый вклад в развитие дворовой территории Строительного округа была объявлена благодарность Якутской городской Думы генеральному директору сети магазинов «Хозмаркет» Максиму Феоктистову, директору АО «Якутдорстрой» Амирхану Яндиеву, директору ООО УК «Бюджетник» Виктории Гаврильевой, активистке Строительного округа Фаине Ефремовой.

После торжественной части мероприятия педагогический отряд детского подросткового центра провел для детей различные игры. Специально в рамках торжества для гостей и участников был организован стол с вкусными закусками и сладостями. Ребятишки, которые пришли поиграть на новой площадке, остались в восторге.