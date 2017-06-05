В стоматологию «Все 32» теперь можно записаться он-лайн

На днях сеть стоматологических клиник «Все 32» города Якутска, заботясь об удобстве своих клиентов, запустила услугу дистанционной записи на прием к докторам. Отныне не надо дозваниваться в поликлинику или идти туда, чтобы записаться на прием. Достаточно пройти в интернете по ссылке http://1dn.su/8U Система сама предложит выбрать удобный день и час приема.



«Легко и удобно! Мы думаем о Вашем времени и заботимся о Вашем здоровье»,

— говорит Марина ПЛАТОНОВА, директор ООО «Все 32».

Таким образом, стоматология «Все 32» идет в ногу со временем. Эта поликлиника работает круглые сутки, и предлагает он-лайн запись к врачам.

Напомним, что стоматологические поликлиники «Все 32» расположены в Якутске по двум адресам:

пр. Ленина, 10 (круглосуточно), тел. 8 (4112) 32-02-19

ул. Пояркова 17/2 ежедневно с 9 до 21 ч., тел. 8 (411) 240-10-02

Он-лайн запись по ссылке http://1dn.su/8U