АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
5
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
07.09.2018, 21:33
Экономика
Энергетики вручили гранты юным талантам
07.09.2018, 20:35
Столица
В столице запустили новую систему мониторинга пожарной безопасности
07.09.2018, 20:35
Желток
Фотофакт
Сардану Авксентьеву облили краской
07.09.2018, 19:33
Столица
Анонс
О временном перекрытии дорог в День города
07.09.2018, 19:30
Столица
Афиша
Полная программа Дня города Якутска
07.09.2018, 19:03
Общество
Евгения Михайлова выступила с заявлением
07.09.2018, 18:12
Столица
Одна из лучших столичных школ получила новое здание
07.09.2018, 18:01
Происшествия
Фотофакт
В Якутске грузовик провалился в яму
07.09.2018, 18:00
Красота & Здоровье
Топ-6 признаков идеальной любовницы с точки зрения мужчин
07.09.2018, 17:56
Красота & Здоровье
«Белая Роза Саха» справила вторую годовщину
07.09.2018, 17:45
Общество
Президент и «Единая Россия» внесли пакеты поправок по изменениям пенсионного законодательства в Госдуму
07.09.2018, 17:21
Экономика
Причал «Якутск» заработал в навигацию-2018
07.09.2018, 17:06
Столица
День города: Библиотеки приглашают на праздничную программу «Читай город»
07.09.2018, 16:48
Столица
Якутск готовится к Единому дню голосования
07.09.2018, 16:36
Культура & Образование
В Якутске состоится конкурс «Пою мою республику»
07.09.2018, 16:28
Происшествия
В Якутске грузовик врезался в автобус
07.09.2018, 16:14
Экология
Сильные порывы ветра и дождь ожидаются в субботу
07.09.2018, 16:00
Культура & Образование
Резонанс
Открытое письмо преподавателей и сотрудников Якутской ГСХА
07.09.2018, 15:59
Политика
В Якутии досрочно проголосовали более 4 тысяч человек
07.09.2018, 15:58
Политика
Александр Саввинов: Эти выборы сделали меня сильнее!
07.09.2018, 15:54
Политика
Дорогие земляки! Уважаемые избиратели!
07.09.2018, 15:51
Политика
Фотофакт
Как решается судьба важных выборов в Ил Тумэн?
07.09.2018, 15:45
Происшествия
Вооруженный мужчина в маске ограбил продуктовый магазин в Якутии
07.09.2018, 15:37
Общество
Некролог
Ушел из жизни Александр Силин
07.09.2018, 15:30
Происшествия
Видео
Золотые унитазы: Особняк якутского Дональда Трампа взят штурмом
07.09.2018, 15:29
Экономика
«Ленанефть-2031» работает в Арктике
07.09.2018, 15:11
Происшествия
В Олекминске на одном и том же месте произошло два ДТП
07.09.2018, 14:58
Экономика
Якутия получит новые школьные автобусы
07.09.2018, 14:44
Происшествия
Резонанс
Экологическая катастрофа в Якутии: Айсен Николаев призвал ученых провести комплексное исследование
07.09.2018, 14:23
Экономика
«Ассоциация строителей АЯМ»: Еще одна новостройка в активе компании
07.09.2018, 14:14
Политика
Главная объединяющая сила
07.09.2018, 14:10
Политика
Экстра
Кадровый указ врио главы Якутии
07.09.2018, 14:00
Общество
«Школа грамотного потребителя«: Национальный проект по жилью и городской среде будет реализован в Якутии
07.09.2018, 13:21
Спорт
Видео
ON-LINE! Видеотрансляция гран-при «Дмитрий Коркин-2018». День второй
07.09.2018, 13:11
Происшествия
В Якутске жулик, взяв в аренду машину, продал ее по запчастям
07.09.2018, 12:54
Происшествия
В Якутске вечеринка закончилась поножовщиной
07.09.2018, 12:42
Республика
В Олёкминске открылся кинозал
07.09.2018, 12:23
Красота & Здоровье
Ведущие ЛОР-онкологи проведут в Якутске консультации и осмотр больных
07.09.2018, 12:12
Экономика
Якутскэнерго проводит ремонт высоковольтных линий
07.09.2018, 11:52
Столица
В Борисовке-1 установлена воркаут-площадка
07.09.2018, 11:37
Происшествия
В Усть-Алданском улусе загорелась котельная, которая обеспечивает теплом объекты соцкультбыта
07.09.2018, 11:11
Столица
У горы Чочур Муран «распустился» фонтан в форме цветка сардана
07.09.2018, 10:57
Политика
Честные выборы в Якутии обеспечат камеры, наблюдатели и КОИБы
07.09.2018, 10:44
Происшествия
Лучшая реклама Чурачинского СХПК? Односельчанин похитил у пенсионерки коробку сливочного масла
07.09.2018, 10:35
Общество
Три дома обманутых дольщиков будут сданы в Чурапче до конца года
07.09.2018, 10:24
Происшествия
В Якутии все еще идут лесные пожары
07.09.2018, 10:13
Происшествия
По информации о некачественном жилье для детей-сирот начата проверка
07.09.2018, 9:45
Происшествия
Ночные пожары прошли в Чульмане и Борогонцах
07.09.2018, 9:23
Общество
Хоть ложись и умирай: прокуратура нашла серьезные нарушения в оказании медпомощи осужденным
07.09.2018, 9:10
Происшествия
В Якутии банковский сотрудник снял с чужого счета 60 тысяч рублей
07.09.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Пятница 7 сентября 2018
07.09.2018, 0:26
Общество
Сегодня юбилеи депутата и артистки
07.09.2018, 0:00
Политика
9 сентября голосуем за Айсена Николаева!
06.09.2018, 23:44
Экономика
Подписано соглашение между РО ДОСААФ и ПАО «Якутскэнерго»
06.09.2018, 22:21
Происшествия
В Мирном подростки обвиняются в кражах и угонах
06.09.2018, 22:11
Политика
Фотофакт
Кандидат Пухов проиграл суд
06.09.2018, 21:57
Культура & Образование
Профориентационная работа Якутской ГСХА на международном уровне
06.09.2018, 21:29
Экономика
В Якутске энергетики оценили готовность потребителей к запуску тепла
06.09.2018, 21:06
Столица
Фотофакт
Ко Дню города открыта доска «Почетные граждане Якутска»
06.09.2018, 21:05
Столица
Якутск готовится к зиме: продолжается запуск тепла в социальные объекты и жилые дома
06.09.2018, 20:57
Политика
Женщины-общественницы — за Игоря Никитина!
06.09.2018, 19:57
Экономика
Энергетики завершили свой осенний благотворительный марафон
06.09.2018, 18:50
Культура & Образование
Издательство «Молодая гвардия» намерено продолжить сотрудничество с Якутией
06.09.2018, 17:48
Финансы
АЭБ предлагает перевести накопления на выгодный вклад «Зарплата плюс»
06.09.2018, 17:45
Экономика
График плановых ограничений на 7 сентября
06.09.2018, 17:05
Спорт
Стали известны имена первых полуфиналистов турнира Коркина
06.09.2018, 16:37
Столица
На Столичном рынке открылась теплая остановка
06.09.2018, 16:15
Политика
Муниципальные депутаты солидарны с российскими коллегами в поддержке Александра Саввинова
06.09.2018, 15:42
Красота & Здоровье
Видео
«Камелек» отмечает день рождения
06.09.2018, 15:23
Происшествия
Якутянка сядет на долгий срок за кровавую расправу
06.09.2018, 15:10
Спорт
Глава UWW: Якутск вновь станет эпицентром мировой борьбы
06.09.2018, 15:04
Экономика
Создатель атомного генератора отказал всем иностранным инвесторам. Он ждет встречи с руководством Якутии
Архив новостей
Столица
7 сентября 2018, 20:35
69

В столице запустили новую систему мониторинга пожарной безопасности

В честь Дня города Якутска в рамках проекта «Безопасный город» запущена новая система мониторинга пожарной безопасности.

Благодаря системе можно обнаружить пожар на ранних стадиях, что дает решающее преимущество для успешного проведения противопожарных мероприятий.

«Проект реализуется в рамках направления «Безопасный город» Проектным офисом города Якутска. Сегодня система, которая сложилась в городе по идентификации и реагированию пожаров, имеет несколько звеньев передачи информации до непосредственного исполнителя (пожарной охраны). С учетом времени на оценку ситуации, принятие решения, структура значительно снижает оперативность реагирования специализированных подразделений. Поэтому внедрение новой системы позволит сократить время реагирования на пожароопасную ситуацию. Она исключит «человеческий фактор»», — рассказывает советник главы города, координатор Проектного офиса Наталья Членова.

Система мониторинга пожарной безопасности представляет собой комплекс программно-технических средств, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности жилых домов, предприятий и объектов на основе использования единого информационного пространства.

В случае возгорания система пожарной безопасности по выделенному радиоканалу передает сообщение о состоянии пожарной сигнализации объекта защиты на пульт единой дежурной диспетчерской службы и на пульт «01» в режиме реального времени. Все поступающие сигналы фиксируются.

«Передача сигнала происходит на сервер, оттуда уже распределяется в ЕДДС либо на«01». Сегодня в тестовом режиме к новой системе мониторинга подключено 45 домов. Благодаря системе будут защищены жители ветхих домов, где часто происходят возгорания»,- отметил генеральный директор ООО» Гуард» Антон Троханов.

Разработан ряд мероприятий по привлечению управляющих компаний и собственников жилых помещений по подключению к системе мониторинга пожарной безопасности.  До конца года количество домов, входящих в систему, планируется увеличить до 80.

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
01.09.2018, 14:24
Общество
SOS
Известный композитор Якутии просит о помощи
06.09.2018, 1:47
Политика
Эксклюзив
Верховный суд России вернул на выборы Ивана Данилова
01.09.2018, 15:57
Желток
Резонанс
Экс-премьер Якутии переехал в Москву на ПМЖ
01.09.2018, 13:28
Происшествия
Эксклюзив
Резонанс
Следствие хочет арестовать имущество Николая Местникова
01.09.2018, 13:39
Происшествия
Резонанс
Новые подробности хода уголовного дела известного оперативника Белюнаса
02.09.2018, 8:37
Политика
Резонанс
Экс-министр Якутии перешел в оппозицию?
05.09.2018, 20:33
Политика
Резонанс
Против Александра Акимова применяют грязные технологии
02.09.2018, 11:56
Желток
Позитив
Экс-мэр Якутска — не вампир!
02.09.2018, 8:28
Происшествия
В Якутии продолжает гореть много лесов
03.09.2018, 23:36
Политика
Эксклюзив
Интрига по Жиркову сохраняется
03.09.2018, 9:28
Происшествия
Прокуратура возбудила дело на якутского министра
02.09.2018, 8:26
Происшествия
В Якутии загорелся жилой дом
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Фотофакт
Желток
07.09.2018

Сардану Авксентьеву облили краской

Афиша
Столица
07.09.2018

Полная программа Дня города Якутска

Политика
07.09.2018

Александр Саввинов: Эти выборы сделали меня сильнее!

Политика
07.09.2018

Дорогие земляки! Уважаемые избиратели!

Некролог
Общество
07.09.2018

Ушел из жизни Александр Силин

Видео
Происшествия
07.09.2018

Золотые унитазы: Особняк якутского Дональда Трампа взят штурмом

Экономика
07.09.2018

«Ассоциация строителей АЯМ»: Еще одна новостройка в активе компании

Экстра
Политика
07.09.2018

Кадровый указ врио главы Якутии