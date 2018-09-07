В столице запустили новую систему мониторинга пожарной безопасности

В честь Дня города Якутска в рамках проекта «Безопасный город» запущена новая система мониторинга пожарной безопасности.

Благодаря системе можно обнаружить пожар на ранних стадиях, что дает решающее преимущество для успешного проведения противопожарных мероприятий.

«Проект реализуется в рамках направления «Безопасный город» Проектным офисом города Якутска. Сегодня система, которая сложилась в городе по идентификации и реагированию пожаров, имеет несколько звеньев передачи информации до непосредственного исполнителя (пожарной охраны). С учетом времени на оценку ситуации, принятие решения, структура значительно снижает оперативность реагирования специализированных подразделений. Поэтому внедрение новой системы позволит сократить время реагирования на пожароопасную ситуацию. Она исключит «человеческий фактор»», — рассказывает советник главы города, координатор Проектного офиса Наталья Членова.

Система мониторинга пожарной безопасности представляет собой комплекс программно-технических средств, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности жилых домов, предприятий и объектов на основе использования единого информационного пространства.

В случае возгорания система пожарной безопасности по выделенному радиоканалу передает сообщение о состоянии пожарной сигнализации объекта защиты на пульт единой дежурной диспетчерской службы и на пульт «01» в режиме реального времени. Все поступающие сигналы фиксируются.

«Передача сигнала происходит на сервер, оттуда уже распределяется в ЕДДС либо на«01». Сегодня в тестовом режиме к новой системе мониторинга подключено 45 домов. Благодаря системе будут защищены жители ветхих домов, где часто происходят возгорания»,- отметил генеральный директор ООО» Гуард» Антон Троханов.

Разработан ряд мероприятий по привлечению управляющих компаний и собственников жилых помещений по подключению к системе мониторинга пожарной безопасности. До конца года количество домов, входящих в систему, планируется увеличить до 80.