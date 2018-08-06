В столице Якутии создаются новые туристические маршруты

В рамках Народной программы по направлению «Комфортный город» планируется создание туристического маршрута по четырем направлениям: культурно-познавательный, этнографический, гастрономический и маршрут выходного дня.

«Туристический маршрут будет охватывать основные достопримечательности, церкви, исторические парки, музеи, театры, деревянные постройки, кинотеатры. Основной маршрут будет проложен по центральным улицам, а направление «маршруты выходного дня» будут и в пригородах», — рассказал начальник Управления дорог Окружной администрации города Якутска Валерий Домотов.

Туристические маршруты централизуют в едином справочнике. Помимо общих сведений об архитектуре и культуре столицы, здесь будет полезная информация: номера телефонов городских служб, график работы муниципальных предприятий, стоимость проезда в автобусах и многое другое.

К созданию туристических маршрутов привлекается широкая общественность.В связи с чем, Окружная администрация города Якутска организовала конкурс на «Лучший туристический маршрут -2018».

Победителей выберут путем открытого голосования на информационно-развлекательном портале ykt.ru, а также на городском портале oneclickyakutsk.ru.

«В городе Якутске есть множество удивительных мест, которые интересны не только туристам, но и самим жителям. Наша цель рассказать о них и показать нашу столицу с другой, необычной стороны»,- поделился Валерий Домотов.

Справочник будет распространяться в аэропорту, гостиницах и других местах. Проект окупается за счет спонсорских средств. Организаторы уверены, что подобный проект позволит ощутить более комфортное пребывание туристов в городе Якутске, а также поднять на более высокий уровень сферу обслуживания.