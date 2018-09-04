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Экология
4 сентября 2018, 15:56
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В столице Якутии ожидаются заморозки

Прогноз погоды в Якутске 21 час 4 сентября до 21 час 5 сентября

Без осадков, ветер юго-восточный 3-8м/сек, температура ночью 0,-2, заморозки, днем +10+12.

Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 6-7 сентября 2018 г.

На большей части небольшие и умеренные дожди, местами на севере, западе, в горах на юге с мокрым снегом, на юго-востоке местами сильный дождь. Ветер порывистый, 7 сентября до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +2+7, на западе, севере -3+2, при прояснении до -5-10, заморозки, днем +3+8, на севере -4+1, на юго-востоке и Колыме +13+18°

Источник: http://ykuthydromet.ru/
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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