В столице установят скамейку «Я люблю Якутск»

Новый арт-объект установят в сквере «Московском» ко Дню города. Также в первой половине сентября в столице республики планируется двух новых общественных пространств: Бульвара учителя и Сквера труженикам тыла. Об этом на заседании организационного комитета по проведению «Года новаторства» в Якутске заявил главный специалист отдела капитального строительства департамента градостроительства Ньургун Пахомов.

«По направлению строительства скверов у нас сейчас 5 скверов-индикаторов. Из них, в первой половине сентября планируем ввести два — «Сквер труженикам тыла» и «Бульвар учителя». Остальные объекты — к концу октября текущего года», — рассказал Пахомов.

Напомним, изначально открытие «Бульвара учителя» планировалось в прошлом году, но в связи с тем, что на территории были обнаружены старинные предметы, имеющие историческую ценность, строительство сквера решили приостановить.

Также в столице появятся несколько новых арт-объектов. Один из них — мурал на фасаде бывшей Новоапостольской церкви — уже реализован. Еще один — скамейка «Я люблю Якутск» откроется ко Дню город в сквере Московском. Всего до конца сентября в городе появятся 9 новых арт-объектов, финансируемых из средств частных предпринимателей.