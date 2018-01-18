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18 января 2018, 14:10
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В столице участились кражи из раздевалок спортивных организаций

Время от времени происходят кражи личных вещей из спортивных организаций. Простые условия для злоумышленника, как правило, создают сами граждане. Зачастую кражи личного имущества происходят из-за невнимательности и халатного отношения к сохранности собственных вещей. Посетители оставляют свои сумки и другие вещи, отходят «на минутку», а похитителям этой «минутки» вполне достаточно.

В целях недопущения подобных случаев не оставляйте без присмотра принадлежащие вам сотовые телефоны, ювелирные украшения, сумки.

Не провоцируйте преступников. Если вы отправляетесь в спортивный зал, то не стоит брать ценные вещи, либо внимательней относитесь к их сохранности.

Помните, что любое преступление проще предотвратить, чем бороться с его последствиями!

Так, например, во 2-ой отдел полиции МУ МВД России г.Якутск в один день обратились сразу двое горожан с заявлением о краже. Как выяснилось, оба заявителя занимаются спортом и обнаружили пропажу вещей из раздевалок спортивных организаций.

Так, поход в тренажерный зал закончился для 34-летнего горожанина пропажей сотового телефона. Материальный ущерб составил 27 000 рублей. По словам заявителя, после тренировки он взял из шкафчика душевые принадлежности и направился в душ. Дверь от шкафчика, при этом, потерпевший не запер, чем и воспользовался неизвестный.

Второй случай произошел в плавательном бассейне. 28-летний потерпевший оставил вещи в шкафчике, а когда вернулся, обнаружил пропажу золотой цепочки, стоимостью 75 000 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 «Кража».

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Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
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