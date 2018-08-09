В столице сдан дом-долгострой

Многоквартирный дом по улице Богатырева введен в строй спустя пять лет с начала строительства. Проблемный объект удалось завершить без участия госбюджета.

«Мы начали контролировать ход строительства этого дома с прошлого года. Благодаря настойчивости дольщиков и личного участия вице-премьера правительства Игоря Никифорова строительство завершено», — отметил первый замминистра строительства Павел Аргунов на торжественном вручении ключей новоселам.

По словам представителя Минстроя, строительство завершено с опозданием на несколько лет из-за просчетов застройщика. К чести руководителя компании, в отличие от недобросовестных застройщиков, он все свои обязательства выполнил. При этом из бюджета не пришлось выделять средства на завершение строительства.

Возведением 147-ми квартирного дома в центре Якутска занималось ООО ПКФ «Ормикс». На завершающем этапе возникли проблемы по техприсоединению, что не способствовало своевременной сдаче объекта. Выходом из сложившейся ситуации стало решение о продаже двух квартир через АО «Республиканское ипотечное агентство», чтобы погасить задолженность перед ресурсоснабжающими организациями.