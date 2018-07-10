В столице пройдет ярмарка меда

С 13 июля по 14 августа в Якутске на площади Орджоникидзе при поддержке Окружной администрации города Якутска будет проходить Всероссийская ярмарка меда.

На ярмарке будет представлен широкий ассортимент меда с регионов Башкирии, горного Алтая, Приморья и местных пчеловодов.

В день открытия ярмарки 13 июля в 12.00 будет проводиться концерт и викторина с призами.