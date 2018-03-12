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Общество
12 марта 2018, 12:50
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В столице пройдет съезд коренных народов Якутии

С 20 по 21 марта в Якутске пройдет VII съезд коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) под девизом «Ценим прошлое, созидаем будущее», в котором примут участие 119 делегатов из 21 района республики.

Делегаты обсудят вопросы социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Севера Якутии, будут организованы встречи в министерствах, ведомствах, в Государственном собрании Ил Тумэн, состоятся дискуссии на переговорных площадках «Диалог коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) с промышленными компаниями», «Духовное наследие коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)», «Традиционные отрасли Севера», «Кочевые семьи. Социальная защита коренных малочисленных народов Севера».

На пленарном заседании, 21 марта, лидеры Ассоциации КМНС РС(Я) и этнических организаций отчитаются перед делегатами о своей деятельности. Также состоятся выборы Президента, членов Координационного Совета АКМНС РС(Я), председателя Совета старейшин АКМНС РС(Я), Ревизионной комиссии.

В рамках программы съезда пройдут III межрегиональная выставка-ярмарка «Мир Арктики — 2018», III республиканские соревнование народов Севера «Игры детей Арктики».

В дни пребывания в столице республики у делегатов будет возможность пройти медицинский осмотр в Национальном центре медицины.

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Источник: Министерство по развитию институтов гражданского общества РС(Я).
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