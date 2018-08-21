В столице пройдет книжный фестиваль «Читающая Якутия»

В Якутске с 24 по 25 августа на площади Ленина состоится грандиозный праздник книги и чтения – II республиканский книжный фестиваль «Ааҕар Саха сирэ / Читающая Якутия».

На фестивале будут представлены достижения издательского, полиграфического и библиотечного дела. В течение двух дней с 11 до 17 часов на площади в режиме нон-стоп будут работать главная сцена фестиваля, творческие площадки, выставка-ярмарка с широким ассортиментомпечатной продукции, которую можно будет приобрести по ценам ниже, чем в магазинах. Жителей и гостей столицы ждут интересные встречи, мастер-классы, автограф-сессии с участием писателей, выставочные экспозиции редких книг, выставки коллекционеров на тему книг, печати, чтения и литературы, презентации книжных новинок, предпродажа книжных проектов со скидкой, аукцион бестселлеров последних лет, литературный check-up.

Посетители фестиваля смогут получить подарки от партнеров фестиваля по акции «Обменяй флаер на подарок» (флаер фестиваля будут распространять в магазинах НИК «Бичик» и партнеры). Вновь будет представлен «шведский стол из книг» – акция, полюбившаяся читателям. Впервые на фестивале состоится open-air кинопоказ. Для маленьких читателей организаторы подготовили площадку с интерактивной программой. Также будут проведены различные увлекательные игры, конкурсы, розыгрыши призов, состоятся поздравительные концерты артистов эстрады и юных талантов и многое-многое другое!

Напомним, первый книжный фестиваль «Читающая Якутия» был проведен на главной площади Якутска – площади Ленина в 2016 году Национальным книжным издательством «Бичик» им. С.А. Новгородова и приурочен к 90-летию издательства. Мероприятия фестиваля прошли на высоком организационном уровне, и Республика Саха (Якутия) была отмечена на федеральном уровне как один из передовых регионов страны в деле пропаганды книги и чтения, повышения читательской культуры.

II Республиканский книжный фестиваль организует Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я) совместно с Министерством культуры и духовного развития РС(Я) и Национальной издательской компанией «Бичик». Фестиваль станет значительным подспорьем в деле пропаганды чтения и развития регионального книгоиздания и печатного дела, а значит и в сохранении языка, литературы и культурных традиций народов республики.