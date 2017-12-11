В столице пройдет День Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии

Ассоциация КМНС РС(Я) создана 12 декабря 1989 года в г. Якутске на учредительном съезде народов Севера Якутии. Традиционно в этот день организация проведет ряд мероприятий в столице республики.

В историческом зале Национальной библиотеки состоится презентация Биобиблиографического указателя Андрея Кривошапкина, народного писателя РС(Я) и общественного деятеля, кандидата социологических наук, академика Академии Северного форума, почетного гражданина РС(Я), президента ассоциации. Начало в 12:00.

В этот же день в Доме народов Севера будут чествовать юбиляров — активистов общественного движения. Старейшины проведут обряд благословения первокурсников — студентов вузов и ссузов, состоится концерт художественной самодеятельности. Там же объявят победителя приза зрительских симпатий конкурса-фестиваля песенного творчества коренных малочисленных народов Севера «Эхо тундры и тайги» по итогам он-лайн голосования. Начало в 16:00.

14 декабря в Доме народов Севера будет проведено расширенное заседание Координационного совета с участием молодежного совета, где будут подведены итоги за 2017 год, председатели этнических ассоциаций отчитаются о своей работе.

Отметим, за годы своей деятельности Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Якутии получила признание народов и общественности республики. Она сумела установить конструктивное сотрудничество с органами государственной власти и всеми институтами гражданского общества. С первых лет своей деятельности Ассоциация взяла курс на созидание и творческий подход к делу. Она объединила в одну общественную организацию все народы Севера, исконно проживающие в республике — эвенов, эвенков, долган, чукчей, юкагиров и арктических русских старожилов.

Ассоциация КМНС Якутии приглашает всех желающих принять участие в своих мероприятиях.