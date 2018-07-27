В столице продолжается подготовка к отопительному сезону

26 июля исполняющий обязанности первого заместителя главы города Якутска Виталий Чикачев провел еженедельное рабочее заседание городского штаба по подготовке к предстоящему отопительному сезону.

В работе штаба приняли участие представители объектов соцкультбыта, руководители управлений округов и пригородов, коммунальные службы.

В настоящее время промывка системы отопления проведена в более 2700 многоквартирных жилых домах, что составляет 76,2%.

Активно ведутся работы по промывке систем отопления в Автодорожном, Гагаринском округах, мкрн. Кангалассы, также в подведомственных объектах Управления культуры и духовного развития. Ресурсоснабжающие организации начали выдачу первых актов готовности к отопительному сезону.

На объектах Управления образования произведена промывка в 49 детских садах, 43 школах и 2 объектах дополнительного образования, по ним подготовка составляет 81%.

Также полным ходом идет ремонт спортивного зала Хангаласской средней школы, все работы планируется завершить к началу сентября.

Готовность объектов здравоохранения составляет 46%.

Подводя итоги заседания, Виталий Чикачев отметил положительную динамику по сравнению в прошлым годом. «Готовность к отопительному сезону в городе Якутске составляет 82%. Промывка систем идет согласно плану. Есть вопросы по капительному ремонту детского сада, школы и городского лицея. В целом, готовность ресурсоснабжающих организаций составляет более 80%»,- прокомментировал Виталий Чикачев.